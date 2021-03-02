Грузоперевозчики из РУз рассказали об ущемлении прав на белорусской границе

По их словам, если через погранпост проходит 50 фур в день, то только одна из них будет узбекская. Грузовые машины из Узбекистана заставляют проходить дополнительный досмотр, который длится иногда неделями и обходится в $400.

ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik, Дильшода Рахматова. В ходе круглого стола на тему "Транспортная дипломатия Республики Узбекистан: международно-правовые основы регионального сотрудничества", узбекские грузоперевозчики пожаловались на ущемление прав на белорусской границе. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Несмотря на то, что процесс развития транспортного потенциала региона имеет тенденцию неуклонного роста, существует ряд сложных вопросов, которые негативно влияют на развитие региональной экономики.

Данная тема для узбекских грузоперевозчиков оказалась не только жизненно важной, но и наболевшей. В частности, они пожаловались на ущемление прав на белорусской границе. По их словам, если через погранпост проходит 50 фур в день, то только одна из них будет узбекская. Грузовые машины из Узбекистана заставляют проходить дополнительный досмотр, который длится иногда неделями и обходится в $400.

"Машина загоняется, разгружается, затем снова загружается. И это все за счет узбекской стороны. Тенденция особенно увеличилась на таможне в Пскове", - заявил один из представителей местной транспортной компании.

Заместитель министра транспорта Жасур Чориев заявил, что узбекская сторона в курсе этой проблемы.

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"Мы знаем, что белорусские компании поддерживают своих грузоперевозчиков. Сейчас по этому вопросу проводятся консультации. Завтра состоится встреча с Министерством транспорта Беларуси. Мы этот вопрос поднимем. Надеемся прийти к общему обозначению. Постараемся в приграничных постах сократить ущемление прав наших грузоперевозчиков", - сказал Чориев.

Также он добавил, что Узбекистан предоставляет иностранным грузоперевозчикам все права. На территории страны они даже могут заниматься вывозом экспортных грузов. Несмотря на такой широкий жест, узбекские грузоперевозчики не обладают такими привилегиями.

По словам замминистра, в дальнейшем необходимо предотвратить простой грузов, увеличить время работы пунктов пропуска, участвующих в транзитном движении, усовершенствовать процедуры пересечения границ.

Кроме того, важно наладить авиасообщение между странами, создать благоприятные условия для авиаперевозчиков, предварительно организовать поэтапные гражданские рейсы в центральные города, заключил Чориев.