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Письменный набор главы государства

У главы ЖКО Узбекистана появился новый зам

© Sputnik/Виктор Толочко
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (419)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210303/16119410/U-glavy-ZhKO-Uzbekistana-poyavilsya-novyy-zam.html

Новым заместителем министра стал Курбон Турсунов, который ранее работал в Бухарском областном управлении жилищно-коммунального обслуживания.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Новое назначение в Министерстве жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана: у главы ведомства появился новых заместитель, сообщают в пресс-службе Минюста.

В соответствии с постановлением правительства исполнять обязанности замминистра ЖКО будет Курбон Турсунов. 

Ранее назначенец работал в Бухарском областном управлении жилищно-коммунального обслуживания.

Напомним, в конце прошлого года в Министерстве ЖКО произошло назначение: иностранный эксперт в области водных ресурсов Оливье Норманд стал советником главы ведомства по вопросам обеспечения питьевой водой сельских населенных пунктов.

А в начале нынешнего года на пост министра жилищно-коммунального обслуживания назначен Шерзод Хидоятов, который до этого работал первым замминистра строительства Узбекистана.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (419)
Теги:
Узбекистан, заместитель министра, Министерство жилищно-коммунального обслуживания, назначение



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