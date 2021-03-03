У главы ЖКО Узбекистана появился новый зам

Новым заместителем министра стал Курбон Турсунов, который ранее работал в Бухарском областном управлении жилищно-коммунального обслуживания.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Новое назначение в Министерстве жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана: у главы ведомства появился новых заместитель, сообщают в пресс-службе Минюста.

В соответствии с постановлением правительства исполнять обязанности замминистра ЖКО будет Курбон Турсунов.

Ранее назначенец работал в Бухарском областном управлении жилищно-коммунального обслуживания.

Напомним, в конце прошлого года в Министерстве ЖКО произошло назначение: иностранный эксперт в области водных ресурсов Оливье Норманд стал советником главы ведомства по вопросам обеспечения питьевой водой сельских населенных пунктов.

А в начале нынешнего года на пост министра жилищно-коммунального обслуживания назначен Шерзод Хидоятов, который до этого работал первым замминистра строительства Узбекистана.