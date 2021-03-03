При университетах Индии создадут центры узбекского языка и культуры

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Замминистра высшего и среднего специального образования Бегимкулов встретился с президентом Совета по культурным связям Индии Винай Сахасрабуддхе. Об этом сообщает пресс-служба Минвуза.

На мероприятии стороны обсудили перспективы развития сотрудничества двух стран в сфере высшего образования.

"Признавая успешную работу центра узбекского языка и культуры при университете Джамия Миллия в Индии, заместитель министра предложил создать аналогичные центры в других ведущих университетах Индии, в том числе в Университете Джавахарлала Неру", - отмечают в Министерстве.

В свою очередь, Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы им. Алишера Навои выразил готовность оказывать содействие в реализации поставленной задачи.

По итогам переговоров была достигнута договоренность об укреплении сотрудничества между университетами двух стран в подготовке квалифицированных кадров в таких направлениях, как химическая технология, энергетика, машиностроение, промышленные технологии, ирригация и водные ресурсы, сельское хозяйство, медицина и фармацевтика.

Напомним: в сентябре прошлого года был подписан меморандум об открытии филиала Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али ибн Сино в Индии. Отмечалось, что инициатива поспособствует развитию экспортного потенциала отечественного образования, позволит увеличить количество иностранных студентов в Бухарском вузе, а также сделать первые шаги на пути к устойчивым позициям в системе международных рейтингов.