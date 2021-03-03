22:57 03 Марта 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.85
  • EUR12661.56
  • USD10517.12
Поиск
Поднятие флага Индии в Горной Олимпийской деревне

При университетах Индии создадут центры узбекского языка и культуры

© Sputnik / Василий Пономарев
Общество
Получить короткую ссылку
49 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210303/16120912/Pri-universitetakh-Indii-sozdadut-tsentry-uzbekskogo-yazyka-i-kultury.html

Власти двух стран выразили готовность оказывать взаимное содействие в подготовке квалифицированных кадров.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Замминистра высшего и среднего специального образования Бегимкулов встретился с президентом Совета по культурным связям Индии Винай Сахасрабуддхе. Об этом сообщает пресс-служба Минвуза.

На мероприятии стороны обсудили перспективы развития сотрудничества двух стран в сфере высшего образования.

"Признавая успешную работу центра узбекского языка и культуры при университете Джамия Миллия в Индии, заместитель министра предложил создать аналогичные центры в других ведущих университетах Индии, в том числе в Университете Джавахарлала Неру", - отмечают в Министерстве.

В свою очередь, Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы им. Алишера Навои выразил готовность оказывать содействие в реализации поставленной задачи.

Дети за компьютером
© Sputnik / Виталий Белоусов
Индия профинансирует 23 научных проекта молодых ученых Узбекистана

По итогам переговоров была достигнута договоренность об укреплении сотрудничества между университетами двух стран в подготовке квалифицированных кадров в таких направлениях, как химическая технология, энергетика, машиностроение, промышленные технологии, ирригация и водные ресурсы, сельское хозяйство, медицина и фармацевтика.

Напомним: в сентябре прошлого года был подписан меморандум об открытии филиала Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али ибн Сино в Индии. Отмечалось, что инициатива поспособствует развитию экспортного потенциала отечественного образования, позволит увеличить количество иностранных студентов в Бухарском вузе, а также сделать первые шаги на пути к устойчивым позициям в системе международных рейтингов.

Теги:
студенты, вузы, сотрудничество, высшее образование, Узбекистан, Индия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев держит стенографические записи, данные ему президентом Российской Федерации Борисом Ельциным
Горбачёву — 90: архивные фото "отца" советской перестройки
Как люди реагируют на комплименты
"И утке приятно": как люди реагируют на комплименты - видео
По выделенке с ветерком: проект маршрута метробуса
По "выделенке" с ветерком: маршрут метробуса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться