Власти РУз напомнили о Telegram-боте для проверки запрета на выезд за рубеж

Отмечается, что несвоевременное погашение долга может привести к запрету на выезд граждан за рубеж. В случае возникновения задолженности плательщик может погасить ее в электронном виде.

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В Агентстве по внешней трудовой миграции сообщили, что при покидании территории страны во время пандемии узбекистанцы не должны иметь задолженность.

Отмечается, что несвоевременное погашение долга может привести к запрету на выезд граждан за рубеж.

Проверить наличие долга и узнать статус разрешения на пересечение границы можно с помощью Telegram-бота @mibuzbot. В случае возникновения задолженности плательщик может погасить ее в электронном виде.

Напомним: в октябре прошлого года в Узбекистане был запушен Talagram-бот для получения результатов ПЦР-теста. Информационная система coronavirus-test.uz была разработана Центром развития ИКТ Министерства здравоохранения Узбекистана (Центр ITMed).

Напомним: Telegram-бот @mibuzbot был запущен Агентстве по внешней трудовой миграции в сентябре прошлого года.