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Девушка в защитной маске со смартфоном в руках - архивное фото

Власти РУз напомнили о Telegram-боте для проверки запрета на выезд за рубеж

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210304/16123117/V-Telegram-zapuschen-bot-dlya-proverki-zapreta-na-vyezd-iz-Uzbekistana.html

Отмечается, что несвоевременное погашение долга может привести к запрету на выезд граждан за рубеж. В случае возникновения задолженности плательщик может погасить ее в электронном виде.

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В Агентстве по внешней трудовой миграции сообщили, что при покидании территории страны во время пандемии узбекистанцы не должны иметь задолженность. 

Отмечается, что несвоевременное погашение долга может привести к запрету на выезд граждан за рубеж.

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pixabay
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Проверить наличие долга и узнать статус разрешения на пересечение границы можно с помощью Telegram-бота @mibuzbot. В случае возникновения задолженности плательщик может погасить ее в электронном виде.

Напомним: в октябре прошлого года в Узбекистане был запушен Talagram-бот для получения результатов ПЦР-теста. Информационная система coronavirus-test.uz была разработана Центром развития ИКТ Министерства здравоохранения Узбекистана (Центр ITMed).

Напомним: Telegram-бот @mibuzbot был запущен Агентстве по внешней трудовой миграции в сентябре прошлого года.

Теги:
запрет, трудовая миграция, миграция, бот



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