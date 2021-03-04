Беларусь раскроет узбекистанцам все свои "сахарные секреты"

Белорусская сторона готова поделиться опытом в области выращивания в Узбекистане сахарной свеклы белорусских сортов для возможной дальнейшей переработки и промышленного производства сахара в стране.

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Министерство сельского хозяйства Узбекистана изучит опыт Беларуси в выращивании сахарной свеклы.

Как ожидается, из этой культуры узбекистанцы смогут в дальнейшем производить сахар у себя в стране.

Вопросы двустороннего сотрудничества в аграрной сфере обсудили в Ташкенте министр сельского хозяйства Узбекистана Жамшид Ходжаев и его белорусский коллега Иван Крупко.

"Белорусская сторона готова поделиться опытом в области выращивания в Узбекистане сахарной свеклы белорусских сортов для возможной дальнейшей переработки и промышленного производства сахара в стране", — говорится в официальном сообщении.

Кроме того, стороны договорились возобновить работу совместной межведомственной группы по вопросам сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Еще одной темой встречи стало расширение видов перечня сельхозпродуктов и продовольствия, которые Беларусь и Узбекистан будут друг другу поставлять.

Также представители стран обсудили возможность переработки мясо-молочной продукции.

По официальным данным, ежегодная потребность Узбекистана в сахаре составляет примерно 700 тысяч тонн.

В 1998 году предприятие АО "Хорезм-шакар" построило первый сахарный завод в стране. Изначально планировалось, что там будет перерабатываться сахарная свекла, выращиваемая в Узбекистане.

Однако урожайность культуры оказалась крайне мала, из-за чего завод было решено переориентировать на выпуск 1 тысячи тонн продукции в сутки из тростникового сахара-сырца.

В конце 2014-го предприятие ООО "Ангрен Шакар" ввело в эксплуатацию сахарный завод в Ташкентской области. Его мощность была такая же, как и у "Хорезм-шакара".

Власти рассчитывали, что два этих завода (работающих на импортном сырье) смогут покрыть потребности внутреннего рынка.

Но в последние годы тростниковое сырье поставлять в республику стало слишком дорого. Из-за этого предприятия работают не на полную мощность.