В Узбекистан прибыла делегация медиков из Казахстана

Во время осмотра медучреждений специалисты ознакомятся с применением современных инновационных методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний в республике.

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В Узбекистан прибыла группа специалистов во главе с заместителем премьер-министра Республики Казахстан Ералы Тугжановым и министром здравоохранения Алексеем Цоем, сообщает пресс-служа Минздрава.

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В ходе визита делегация ознакомилась с проводимыми в Узбекистане реформами в сфере здравоохранения и уделила внимание укреплению двустороннего сотрудничества. В частности, эксперты посетили Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В. Вахидова.

"Гости ознакомились с созданными в центре условиями для больных и медицинского персонала, узнали о проводимых здесь высокотехнологичных хирургических операциях, в частности, трансплантации почки и печени", - информируется в релизе.

Также участники делегации навестят инфекционную больницу Зангиотинского района, Национальный детский медицинский центр, частную клинику и побывают на заводе фармацевтической компании.

Во время осмотра медучреждений специалисты ознакомятся с применением современных инновационных методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний в республике.

Известно, что в настоящее время Агентством по развитию фармацевтической отрасли при Минздраве Узбекистана прорабатывается проект "Производство в Казахстане узбекской фармацевтической продукции по принципу полного цикла".

К тому же частное предприятие Dentafill plyus подписало меморандум о сотрудничестве с администрацией индустриальной экономической зоны "Антустик", уточняют в министерстве.