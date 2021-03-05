Вузы Узбекистана разработают учебную программу по паломническому туризму

Международный университет туризма Шелкового пути в Самарканде будет готовит специалистов в области управления культурным, природным и смешанным наследием.

ТАШКЕНТ, 5 марта — Sputnik. В соответствии с постановлением Кабинета министров Узбекистана "О дополнительных мерах по развитию внутреннего и паломнического туризма", в 2021/2022 учебном году будет разработана и внедрена в практику учебная программа по предмету "паломнический туризм". Об этом сообщили в пресс-службе Узбектуризма.

Отмечается, что курс будет читаться студентам 3-4 курсов высших учебных заведений, специализирующихся на иностранных языках.

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К тому же Международный университет туризма Шелкового пути в Самарканде будет готовит специалистов в области управления культурным, природным и смешанным наследием. В свою очередь, Бухарский, Самаркандский, Ферганский и Ургенчский государственные университеты начнут подготовку кадров по направлению "Археология".

Помимо этого, на платной основе планируется организовать курсы переподготовки по паломническому туризму в вузах для выпускников филологических факультетов с изучением языка перспективных стран по данному профилю.

Напомним: в феврале в Государственном комитете по развитию туризма Узбекистана ввели новую должность заместителя председателя по развитию паломнического туризма. Кроме того, в центральной структуре Комитета создадут Департамент развития паломнического туризма, в штат которого войдут девять сотрудников.