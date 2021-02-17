В РУз введут должность зампредседателя по развитию паломнического туризма

Данная мера предпринята в соответствии с указом президента Шавката Мирзиёева от 9 февраля 2021 года "О мерах по дальнейшему развитию внутреннего и паломнического туризма в Республике Узбекистан".

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В Государственном комитете по развитию туризма Узбекистан вводится новая должность заместителя председателя по развитию паломнического туризма, сообщают в ведомстве.

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Данная мера предпринята в соответствии с указом президента Шавката Мирзиёева от 9 февраля 2021 года "О мерах по дальнейшему развитию внутреннего и паломнического туризма в Республике Узбекистан".

К тому же в центральной структуре Комитета будет создан Департамент развития паломнического туризма. Известно, что в его штат войдут девять сотрудников.

Напомним: в январе в Генеральном консульстве республики в Алматы состоялась презентация на тему "Зиёрат-туризм в Узбекистане". В мероприятии приняли участие представители ведущих туристических компаний Казахстана. В рамках встречи руководителям турагентств было предложено активно подключаться к организации зиёрат-туров в республике с привлечением казахских экспертов из числа представителей общественности, деловых кругов и духовенства.