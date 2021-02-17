19:50 17 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.85
  • EUR12790.40
  • USD10540.09
Поиск
Подписание документов

В РУз введут должность зампредседателя по развитию паломнического туризма

© Sputnik/Виктор Толочко
Туризм
Получить короткую ссылку
45 0 0

Данная мера предпринята в соответствии с указом президента Шавката Мирзиёева от 9 февраля 2021 года "О мерах по дальнейшему развитию внутреннего и паломнического туризма в Республике Узбекистан".

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В Государственном комитете по развитию туризма Узбекистан вводится новая должность заместителя председателя по развитию паломнического туризма, сообщают в ведомстве.

Паломнический туризм в Джизаке вышел на новый уровень развития >>

Данная мера предпринята в соответствии с указом президента Шавката Мирзиёева от 9 февраля 2021 года "О мерах по дальнейшему развитию внутреннего и паломнического туризма в Республике Узбекистан".

Передний вид Соборной мечети Хазрати Имам
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Зиёрат-туризм в Узбекистане: пакистанские паломники посетили святыни столицы

К тому же в центральной структуре Комитета будет создан Департамент развития паломнического туризма. Известно, что в его штат войдут девять сотрудников.

Напомним: в январе в Генеральном консульстве республики в Алматы состоялась презентация на тему "Зиёрат-туризм в Узбекистане". В мероприятии приняли участие представители ведущих туристических компаний Казахстана. В рамках встречи руководителям турагентств было предложено активно подключаться к организации зиёрат-туров в республике с привлечением казахских экспертов из числа представителей общественности, деловых кругов и духовенства.

Теги:
назначение, паломничество, Госкомтуризм, Узбектуризм, Туризм



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Извержение вулкана Этна
В Италии проснулся древний вулкан Этна — 13 пугающе красивых фото
На Австралию упал загадочный огненный шар. Его сперва приняли за молнию
Скоростная ж/д магистраль Туркестан — Ташкент
Из Ташкента в Туркестан за 2 часа: подробности проекта ж/д магистрали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться