Как сделать так, чтобы граждане могли позволить себе квартиру в новостройке?

В 2021 году планируется обеспечить жильем 54 тысячи семей, но для удовлетворения подобного спроса необходимо строить 100−150 тысяч домов в год.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Власти Узбекистана поставили перед собой цель — снизить стоимость нового жилья для населения.

"С учетом высокого спроса на жилье, перед нами поставлены большие задачи. Цель - сделать жилье доступным для населения", — заявил министр строительства Ботир Зокиров на заседании Международного пресс-клуба.

На конференции обсуждались изменения в строительной отрасли, а также вопросы обеспечения качества и доступности жилья для населения.

Один из очевидных способов снизить итоговую стоимость жилья — это пересмотреть расходы на его строительство.

План есть и уже начал реализовываться.

Ставка на базальт

Так, например, на заводе Mega Invest Industrial в Джизаке уже налажен выпуск базальтовой арматуры, которая стоит дешевле, а по техническим характеристикам легче и прочнее по сравнению со стальной арматурой.

В условиях влажных и засоленных почв важно, что базальтовый аналог не впитывает влагу и не поддается коррозии. Кроме того, при использовании такого вида арматуры не нужны сварочные работы.

Базальтовая вата, используемая в качестве изолятора стен, удерживает тепло, и это способствует повышению энергоэффективности строящихся домов.

Однако пока в республике ее производится недостаточно.

"Производство кирпича требует больших расходов энергии. Сырьем является глинозем, который более важен для посадки растений. Поэтому мы будем переходить на более эффективные и экономичные газобетонные кирпичи. Это уменьшит и транспортные расходы", — продолжил Зокиров.

Планируется также построить новые заводы по производству газобетонных кирпичей во всех областях страны, проекты разрабатываются с учетом наличия местного сырья.

"Мы возродили индустриальное домостроение, систему нового типа, позволяющую возводить современные конструкции жилых домов. Решающим фактором для несущей способности при сильных землетрясениях являются сэндвич-стены специальной конструкции", — заявил гендиректор Домостроительного комбината "Бинокор" Станислав Шмелев.

Преимуществом наряду со скоростью производства является заводской контроль качества изделий.

В 2020 году предприятие построило 150 тысяч квадратных метро жилья. Говоря простым языком — 2 тысячи квартир.

В текущем году планируется запустить второе предприятие.

Система сборного строительства позволит существенно изменить строительную промышленность в Узбекистане, удовлетворить спрос на доступное и в то же время высококачественное сейсмостойкое жилье.

Как решить проблему коммуникаций и сетей

Высокие темпы развития строительства предполагают создание соответствующей инфраструктуры.

Если раньше водопроводные и канализационные трубы прокладывались до 500-1000 километров в год, то в последние три года ежегодно прокладывается 4-5 тысяч километров.

"Резкий рост жилищного строительства за 3 года приводит к необходимости расширения подземных систем коммуникаций, без которых не получится строить и использовать многоэтажные дома. Мы работаем с Министерством строительства над решением проблемы систем водоснабжения и коммуникаций для 45 тысяч домов по всей стране", — отметил министр жилищно-коммунального обслуживания Шерзод Хидоятов.

Качество новостроек

Начнем со статистики: за три года ключи от новых квартир получили 18 тысяч семей. В Ташкенте появился целый новый район.

Лишь за 2020 год по всей республике построили около 14 миллионов квадратных метров жилья, в столице этот показатель достиг 5 миллионов квадратных метров.

Большое количество новостроек и появление новых частных строительных компаний усиливают ответственность за качество приема и ввода в эксплуатацию строительных объектов.

"На сегодняшний день мы наладили систему работы инспекции. При несоответствии установленным требованиям, правилам и нормам, мы останавливаем ввод объектов для их доработки", — указал начальник Госинспекции архитектурно-строительного надзора Козим Туляганов.

Кроме того, установлено оборудование и лаборатории для проверки соответствия зданий стандартам.

Аттестацию объектов проводят специально обученные инспектора.

Одной из главных проблем в строительстве и сфере инженерных коммуникаций является нехватка квалифицированных кадров.

Минтруд совместно с Минстроем и Минжилкомобслуживания работают над системным решением данной проблемы.

"Кадры готовятся на самих стройках. Мы открыли учебно-производственный комбинат, где обучаем восьми специальностям на базе ДСК "Бинокор", — заявил гендиректор предприятия Станислав Шмелев.

Напомним, что 3 марта на видеоселекторном совещании президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил хокимам областей и районов принять меры, чтобы стоимость 1 квадратного метра жилья не превышала 4 миллиона сумов.

Мирзиёев поручил компенсировать аренду жилья женщинам, оставшимся без крова >>

Глава государства также призвал найти способы приобретения стройматериалов по сниженной цене.

В 2021 году планируется обеспечить жильем 54 тысячи семей, для удовлетворения спроса необходимо строить 100−150 тысяч домов в год.