От кок-бору до шахмат: в каких видах спорта отличились узбекистанцы в 2018

Каким был 2018 год для узбекского спорта, читайте в обзоре Sputnik.

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik, Ксения Набаткина. Пока в Ташкенте вручали Национальную спортивную премию - 2018, Sputnik вспомнил самые яркие события в узбекском спорте в уходящем году.

ЧМ без сборной, но с Ирматовым

Сборная Узбекистана не смогла пробиться на чемпионат мира по футболу, проходивший в России. Но главное футбольное событие четырехлетия не обошлось без представителей республики. Узбекский арбитр Равшан Ирматов и его бригада обслуживали два матча группового этапа чемпионата мира по футболу: Хорватия — Аргентина (3:0) и Испания — Марокко (2:2).

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Футбольные победы и новый тренер

Во время игры хорватов и аргентинцев российский комментатор Василий Уткин слишком эмоционально высказал свое недовольство по поводу судейства Ирматова, обругав арбитра в Twitter . На Уткина сразу же набросились интернет-пользователи, после чего комментатору пришлось принести арбитру свои извинения. Ирматов не стал обижаться на комментатора и даже отправил ему подарок

В начале года футбольная сборная Узбекистана U-23 во главе с Равшаном Хайдаровым выиграла Чемпионат Азии. На Азиатских играх в Индонезии в августе этого года олимпийская сборная республики в драматичном четвертьфинальном матче уступила Южной Корее 3:4, которая потом стала чемпионом турнира.

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Как и обещали болельщикам, национальную сборную возглавил новый главный тренер - аргентинец Эктор Купер. Именно под его руководством сборная Узбекистана готовится к Кубку Азии, который пройдет в ОАЭ с 5 января по 1 февраля 2019 года. Команда республики попала в группу F вместе с Оманом, Туркменистаном и Японией.

Женский и мужские футбольные сборные Узбекистана разных возрастов в 2018 году успешно выступили на нескольких международных соревнованиях в этом сезоне. В ноябре месяце олимпийская сборная под руководством Равшана Хайдарова выиграла международный турнир Dubai Cup. В октябре женская сборная Узбекистана U-19 под руководством Каримы Юлдашевой заняла первое место в группе отборочного раунда чемпионата Азии U-19. В ноябре женская сборная Узбекистана под началом Бахрома Норсафарова стала победителем международного турнира CAFA Women’s Championship-2018, проходившего в Ташкенте.

Рекорды Азиады

Азиатские игры - 2018, проходившие в Индонезии с 18 августа по 2 сентября стали самыми успешными в истории участия сборной Узбекистана в этом турнире.

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Узбекские спортсмены завоевали на играх 70 медалей: 21 золотую, 24 серебряных и 25 бронзовых. В общекомандном зачете сборная республики заняла 5-е место. Рекорды турнира установили тяжелоатлет Руслан Нурудинов и легкоатлетка Светлана Радзивил (прыжки в высоту). Четырехкратным чемпионом Азиады стал Вадим Меньков (гребля на байдарках и каноэ).

Всего Узбекистан на соревнованиях представляли 233 атлета в 30 видах спорта.

Победители Азиады получили от Национального олимпийского комитета по десять тысяч долларов.

Неожиданный успех в кок-бору

На прошедших в Кыргызстане III Всемирных играх кочевников сборная Узбекистана сенсационно завоевала серебро соревнований по кок-бору. В полуфинале узбекистанцы обыграли сильных представителей Казахстана со счетом 4:3, однако затем уступили хозяевам – 32:9.

После этого успеха в Узбекистане всерьез задумались о поддержке и развитии кок-бору в стране. Республика даже получила право провести в 2019 году первый чемпионат мира по кок-бору.

Кок-бору – народная игра, цель которой – перехватить у противника тушу козла. Важно не только завладеть трофеем и удержать его, но и забросить в тай-казан (ворота) соперника.

Шахматисты подтвердили класс

В октябре этого года двенадцатилетний шахматист Жавохир Синдаров занял вторую позицию в списке самых юных гроссмейстеров мира. Такого результата школьник достиг в ходе международного турнира First Saturday GM, прошедшего в Будапеште. А в конце ноября он вместе с другими представителями Узбекистана победил во Всемирной шахматной олимпиаде в турецком городе Конья.

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По ходу турнира узбекистанцы одержали победу над сборными командами Венгрии, Польши, Молдовы, России, Индии, Украины, Ирана и Китая, уступив лишь сборной США. В итоге узбекистанцы заняли первое место. Нодирбек Якуббоев и Шамсиддин Вохидов также завоевали индивидуальные медали. Все чемпионы получили в подарок от президента автомобили Spark

В конце декабря Международный мастер из Узбекистана Шамсиддин Вохидов на чемпионате мира по рапиду и блицу в Санкт-Петербурге, одержал победу над действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.