От кок-бору до шахмат: в каких видах спорта отличились узбекистанцы в 2018

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik, Ксения Набаткина. Пока в Ташкенте вручали Национальную спортивную премию - 2018, Sputnik вспомнил самые яркие события в узбекском спорте в уходящем году.
ЧМ без сборной, но с Ирматовым
Сборная Узбекистана не смогла пробиться на чемпионат мира по футболу, проходивший в России. Но главное футбольное событие четырехлетия не обошлось без представителей республики. Узбекский арбитр Равшан Ирматов и его бригада обслуживали два матча группового этапа чемпионата мира по футболу: Хорватия — Аргентина (3:0) и Испания — Марокко (2:2).
Футбольные победы и новый тренер
В начале года футбольная сборная Узбекистана U-23 во главе с Равшаном Хайдаровым выиграла Чемпионат Азии. На Азиатских играх в Индонезии в августе этого года олимпийская сборная республики в драматичном четвертьфинальном матче уступила Южной Корее 3:4, которая потом стала чемпионом турнира.
Женский и мужские футбольные сборные Узбекистана разных возрастов в 2018 году успешно выступили на нескольких международных соревнованиях в этом сезоне. В ноябре месяце олимпийская сборная под руководством Равшана Хайдарова выиграла международный турнир Dubai Cup. В октябре женская сборная Узбекистана U-19 под руководством Каримы Юлдашевой заняла первое место в группе отборочного раунда чемпионата Азии U-19. В ноябре женская сборная Узбекистана под началом Бахрома Норсафарова стала победителем международного турнира CAFA Women’s Championship-2018, проходившего в Ташкенте.
Рекорды Азиады
Азиатские игры - 2018, проходившие в Индонезии с 18 августа по 2 сентября стали самыми успешными в истории участия сборной Узбекистана в этом турнире.
Всего Узбекистан на соревнованиях представляли 233 атлета в 30 видах спорта.
Победители Азиады получили от Национального олимпийского комитета по десять тысяч долларов.
Неожиданный успех в кок-бору
После этого успеха в Узбекистане всерьез задумались о поддержке и развитии кок-бору в стране. Республика даже получила право провести в 2019 году первый чемпионат мира по кок-бору.
Кок-бору – народная игра, цель которой – перехватить у противника тушу козла. Важно не только завладеть трофеем и удержать его, но и забросить в тай-казан (ворота) соперника.
Шахматисты подтвердили класс
В октябре этого года двенадцатилетний шахматист Жавохир Синдаров занял вторую позицию в списке самых юных гроссмейстеров мира. Такого результата школьник достиг в ходе международного турнира First Saturday GM, прошедшего в Будапеште. А в конце ноября он вместе с другими представителями Узбекистана победил во Всемирной шахматной олимпиаде в турецком городе Конья.
В конце декабря Международный мастер из Узбекистана Шамсиддин Вохидов на чемпионате мира по рапиду и блицу в Санкт-Петербурге, одержал победу над действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.