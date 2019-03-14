Выводы сделаны: Эктор Купер – об итогах Кубка Азии и ближайших планах сборной

Главный тренер сборной Узбекистана по футболу ставит перед командой амбициозные задачи, как на предстоящий турнир в Китае, так и на долгосрочную перспективу.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер перед China Cup - 2019 рассказал о целях, которые он ставит перед командой на ближайший турнир и в долгосрочной перспективе.

China Cup - 2019 пройдет с 21 по 25 марта в китайском городе Гуанси. В турнире примут участие сборные Уругвая, Китая и Таиланда.

"Международный турнир China Cup-2019 станет подготовительным этапом к отборочным матчам чемпионата мира. В этом турнире будут участвовать сильные команды. На протяжении 8 дней мы проведем 2 игры. Для нас будет очень полезным выйти на поле против такой национальной сборной, в которой выступают сильнейшие футболисты Луис Суарес, Диего Годин, Эдинсон Кавани", - заявил Купер.

По его словам, главная цель на этом турнире - улучшить игру сборной Узбекистана.

"Мы сделали некоторые выводы по итогам Кубка Азии, где выбыли из борьбы в 1/8 финала. Это моя вина. Но команда выступила хорошо. Я наблюдаю за ходом игры. Я хочу, чтобы мои игроки сыграли с Уругваем также, как с Австралией на Кубке Азии", - добавил наставник.

Он добавил, что тренерский штаб хотел вызвать на турнир в Китае игроков Олимпийской сборной Узбекистана, но их решили не беспокоить, поскольку команде U23 скоро предстоят важные отборочные матчи Чемпионата Азии.

"На пост главного тренера олимпийской команды назначили замечательного тренера. Мы встретились с ним и обменялись мнениями. Любинко Друлович знает испанский язык. Вот почему мы говорили с ним свободно и без перерыва. Мы регулярно привлекаем молодых игроков к нашему составу", - поделился Купер.

Сейчас все внимание тренерского штаба сборной Узбекистана сосредоточено на завоевании путевки на чемпионат мира

"Вместе со сборной Узбекистана мы анализируем матчи национальных сборных, участвовавших в Кубке Азии. Мы можем встретиться с ними снова на отборочном этапе ЧМ. Я могу сказать, что если мы будем работать сплоченно, то мы сможем победить азиатских грандов, таких как Япония, Австралия и Южная Корея. Мы просто должны полагаться на себя", - добавил он.

Тренер подчеркнул, что при анализе игр сейчас используются современные технологии, но он сам предпочитает живое общение с игроками.

"Я живу в Узбекистане более полугода. Познакомившись достаточно тесно с узбекским футболом, я пришел к выводу, что здесь много сильных игроков. Они могут легко играть в европейских клубах. Только они должны работать самостоятельно и работать усерднее. И тогда это будет полезно и для них самих, и для команды", - подвел итог Купер.

Ранее он огласил состав игроков, которые поедут на турнир в Китай.

По решению оргкомитета 22 марта национальная команда Узбекистана выйдет на поле против Уругвая. Накануне представители Китая сыграют с Таиландом. 25 марта победители двух пар померятся силами в финальном противостоянии. Кроме того, команды, потерпевшие поражение в полуфинале, сыграют между собой в матче за 3-е место.

China Cup проводится с 2017 года. В первом турнире приняли участие национальные команды Чили, Исландии, Хорватии и Китая. Победителем турнира стала сборная Чили. В 2018 году в соревновании участвовали Уругвай, Уэльс, Чехия и Китай. Выиграла сборная Уругвая.