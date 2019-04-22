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Три из трех: Муаттар Набиева завоевала сразу 3 медали на ЧА

Три из трех: Муаттар Набиева принесла Узбекистану бронзовые медали ЧА

© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Спорт
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Штангистка пополнила копилку Сборной Узбекистана сразу тремя бронзовыми медали на Чемпионате Азии по тяжелой атлетике.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Китае проходит чемпионат Азии по тяжелой атлетике, на котором штангисты Узбекистана ведут борьбу за самые высокие места, сообщает НОК Узбекистана.

Так, узбекистанка Муаттар Набиева завоевала сразу три бронзовые медали. В категории до 55 кг, штангистка подняла в рывке 91 кг, в толчке 113 кг. Общий результат спортсменки - 204 кг. Только две участницы смогли обойти Муаттар Набиеву. Циюн Ляо из Китая завоевала золотую медаль, а серебро получила Хидилин Диаз родом из Филиппинской республики.

© Фото: НОК Узбекистана
Узбекский тяжелоатлет завоевал три медали на ЧМ

Прекрасная половина человечества сегодня порадовала соотечественников еще одной победой. Сборная Узбекистана в групповых упражнениях впервые заняла второе место на Кубке мира по художественной гимнастике.

А вот в тяжелой атлетике Узбекистана еще недавно прогремел допинг-скандал. Узбекистанский тяжелоатлет Рустам Джангабаев, бронзовый призер чемпионата мира - 2018, временно отстранен от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

Теги:
Тяжелая атлетика, чемпионат, медаль, Спорт, Узбекистан



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