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Дзюдоист из Узбекистана Хикматилло Тураев

Дзюдоист из Узбекистана завоевал бронзу на Универсиаде в Неаполе

Пресс-служба НОК Узбекистана
Спорт
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В летней Универсиаде среди студенческой молодежи в Неаполе спортсмены Узбекистана принимают участие в восьми видах спорта из восемнадцати, включенных в программу.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Узбекистанец Хикматилло Тураев занял третье место в соревнованиях по дзюдо на летней Универсиаде в Неаполе, сообщает РИА Новости.

Бронзовую награду дзюдоист разделил со спортсменом из КНДР Ким Чхоль Гваном. Золотую медаль завоевал Россиянин Евгений Прокопчук. В финальном поединке он победил азербайджанца Хидаята Хейдарова.

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Ранее Хикматилло Тураев принес Узбекистану бронзовую медаль на этапе Большого шлема в Марокко.

А ранее на Универсиаде Узбекский дзюдоист Мухаммадкарим Хуррамов, выступающий в весовой категории 100 кг, завоевал бронзу.

Узбекский дзюдоист Мухаммадкарим Хуррамов завоевал бронзу на Универсиаде
© Klaus Mueller
Узбекский дзюдоист Мухаммадкарим Хуррамов завоевал бронзу на Универсиаде
Напомним, в летней Универсиаде среди студенческой молодежи в Неаполе спортсмены Узбекистана принимают участие в восьми видах спорта из восемнадцати, включенных в программу.

Всего на соревнования приехали около 6000 спортсменов из 110 стран.

Среди узбекистанцев, которые отправились в Италию: дзюдоист Хикматилло Тураев, теннисистка Комола Умарова и гимнастка Рахматова Дилдора.

Напомним, Универсиада проводится раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта — FISU.

Теги:
медаль, спортивные соревнования, Соревнования, спорт, дзюдо



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