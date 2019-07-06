Дзюдоист из Узбекистана завоевал бронзу на Универсиаде в Неаполе

В летней Универсиаде среди студенческой молодежи в Неаполе спортсмены Узбекистана принимают участие в восьми видах спорта из восемнадцати, включенных в программу.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Узбекистанец Хикматилло Тураев занял третье место в соревнованиях по дзюдо на летней Универсиаде в Неаполе, сообщает РИА Новости.

Бронзовую награду дзюдоист разделил со спортсменом из КНДР Ким Чхоль Гваном. Золотую медаль завоевал Россиянин Евгений Прокопчук. В финальном поединке он победил азербайджанца Хидаята Хейдарова.

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Ранее Хикматилло Тураев принес Узбекистану бронзовую медаль на этапе Большого шлема в Марокко.

А ранее на Универсиаде Узбекский дзюдоист Мухаммадкарим Хуррамов, выступающий в весовой категории 100 кг, завоевал бронзу.

Напомним, в летней Универсиаде среди студенческой молодежи в Неаполе спортсмены Узбекистана принимают участие в восьми видах спорта из восемнадцати, включенных в программу.

Всего на соревнования приехали около 6000 спортсменов из 110 стран.

Среди узбекистанцев, которые отправились в Италию: дзюдоист Хикматилло Тураев, теннисистка Комола Умарова и гимнастка Рахматова Дилдора.

Напомним, Универсиада проводится раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта — FISU.