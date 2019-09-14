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Муроджон Ахмадалиев (Узбекистан)

Отец боксера Муроджона Ахмадалиева: в честь моего сына уже называют детей

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Спорт
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Кахор Ахмадалиев, отец узбекского профессионального боксера Муроджона Ахмадалиева, рассказал Sputnik Узбекистан о том, как воспитывал сына, чертах его характера и ожиданиях от участия в Токийской Олимпиаде.

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Узбекский боксер, чемпион Азии-2017 среди любителей Муроджон Ахмадалиев вновь одержал победу на ринге, нокаутировав колумбийца Вилнера Сото. Бой был рассчитан на восемь раундов, однако завершился в четвертом. 

По словам отца спортсмена, он всегда мечтал, чтобы сын стал настоящим профессионалом.

Узбекский профессиональный боксер Муроджон Ахмадалиев
© Instagram / Murodjon Akhmadaliev
Боксер Ахмадалиев досрочно победил колумбийца Вилнера Сото
"Я поставил перед собой цель, что воспитаю сына великим спортсменом: чтобы он завоевал пояс чемпиона мира и привез его в родной Узбекистан. Мечтал, чтобы он достиг того, чего я не достиг. Эта мечта не только моя, но и всех наших близких и друзей. Если это получится, мы будем самыми счастливыми людьми, — отметил Кахор Ахмадалиев. —  Мечтаю, что мой сын станет чемпионом Олимпийских игр в Токио". 

По словам Ахмадалиева-старшего, Муроджона растили в строгости — чтобы всегда отвечал за свой выбор, слова и поступки.

"Я сказал сыну, что мужчина должен быть однословным: если сказал — то сделал любой ценой. Кровь из носа, но должен сделать, — заявил отец. — Муроджон очень воспитанный, скромный парень. Ему трудно сидеть со мной за одним столом. Если я ем, он тренируется. Приходит, когда я ухожу. Вот так он меня любит и уважает".

Узбекский боксер Муроджон Ахмадалиев
© Пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана
Боксер Муроджон Ахмадалиев: путь к успеху и коронный левый боковой
По словам мужчины, он очень гордится победами сына, но не показывает ему этого. Делает замечания, но ни разу не сказал "спасибо".

"Жду, собираю эмоции. Когда привезет медаль, обниму его, поцелую и расскажу, что у меня внутри, — сказал Ахмадалиев-старший. — Я безумно счастлив, что воспитал такого молодого человека, такого спортсмена".

В молитвах отец просит у Бога, чтобы Муроджон никогда не болел, был воспитанным, уважал старших и не "зазвездился".

"Благодаря моему сыну меня стали уважать еще сильнее. Даже незнакомые люди, которые узнают, что я его отец, подходят, здороваются, заводы разговоры. Те люди даже дали имя Муроджон своим новорожденным сыновьям", — отметил мужчина.

Не каждому доводится иметь такого ребенка, сказал он. "Я рад, что мой сын носит наш флаг, что играет наш гимн. Это моя гордость".

Теги:
Узбекистан, спорт, Бокс



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