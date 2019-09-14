Отец боксера Муроджона Ахмадалиева: в честь моего сына уже называют детей

Кахор Ахмадалиев, отец узбекского профессионального боксера Муроджона Ахмадалиева, рассказал Sputnik Узбекистан о том, как воспитывал сына, чертах его характера и ожиданиях от участия в Токийской Олимпиаде.

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Узбекский боксер, чемпион Азии-2017 среди любителей Муроджон Ахмадалиев вновь одержал победу на ринге, нокаутировав колумбийца Вилнера Сото. Бой был рассчитан на восемь раундов, однако завершился в четвертом.

По словам отца спортсмена, он всегда мечтал, чтобы сын стал настоящим профессионалом.

"Я поставил перед собой цель, что воспитаю сына великим спортсменом: чтобы он завоевал пояс чемпиона мира и привез его в родной Узбекистан. Мечтал, чтобы он достиг того, чего я не достиг. Эта мечта не только моя, но и всех наших близких и друзей. Если это получится, мы будем самыми счастливыми людьми, — отметил Кахор Ахмадалиев. — Мечтаю, что мой сын станет чемпионом Олимпийских игр в Токио".

По словам Ахмадалиева-старшего, Муроджона растили в строгости — чтобы всегда отвечал за свой выбор, слова и поступки.

"Я сказал сыну, что мужчина должен быть однословным: если сказал — то сделал любой ценой. Кровь из носа, но должен сделать, — заявил отец. — Муроджон очень воспитанный, скромный парень. Ему трудно сидеть со мной за одним столом. Если я ем, он тренируется. Приходит, когда я ухожу. Вот так он меня любит и уважает".

По словам мужчины, он очень гордится победами сына, но не показывает ему этого. Делает замечания, но ни разу не сказал "спасибо".

"Жду, собираю эмоции. Когда привезет медаль, обниму его, поцелую и расскажу, что у меня внутри, — сказал Ахмадалиев-старший. — Я безумно счастлив, что воспитал такого молодого человека, такого спортсмена".

В молитвах отец просит у Бога, чтобы Муроджон никогда не болел, был воспитанным, уважал старших и не "зазвездился".

"Благодаря моему сыну меня стали уважать еще сильнее. Даже незнакомые люди, которые узнают, что я его отец, подходят, здороваются, заводы разговоры. Те люди даже дали имя Муроджон своим новорожденным сыновьям", — отметил мужчина.

Не каждому доводится иметь такого ребенка, сказал он. "Я рад, что мой сын носит наш флаг, что играет наш гимн. Это моя гордость".