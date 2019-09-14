Отец боксера Муроджона Ахмадалиева: в честь моего сына уже называют детей

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Узбекский боксер, чемпион Азии-2017 среди любителей Муроджон Ахмадалиев вновь одержал победу на ринге, нокаутировав колумбийца Вилнера Сото. Бой был рассчитан на восемь раундов, однако завершился в четвертом.
По словам отца спортсмена, он всегда мечтал, чтобы сын стал настоящим профессионалом.
По словам Ахмадалиева-старшего, Муроджона растили в строгости — чтобы всегда отвечал за свой выбор, слова и поступки.
"Я сказал сыну, что мужчина должен быть однословным: если сказал — то сделал любой ценой. Кровь из носа, но должен сделать, — заявил отец. — Муроджон очень воспитанный, скромный парень. Ему трудно сидеть со мной за одним столом. Если я ем, он тренируется. Приходит, когда я ухожу. Вот так он меня любит и уважает".
"Жду, собираю эмоции. Когда привезет медаль, обниму его, поцелую и расскажу, что у меня внутри, — сказал Ахмадалиев-старший. — Я безумно счастлив, что воспитал такого молодого человека, такого спортсмена".
В молитвах отец просит у Бога, чтобы Муроджон никогда не болел, был воспитанным, уважал старших и не "зазвездился".
"Благодаря моему сыну меня стали уважать еще сильнее. Даже незнакомые люди, которые узнают, что я его отец, подходят, здороваются, заводы разговоры. Те люди даже дали имя Муроджон своим новорожденным сыновьям", — отметил мужчина.
Не каждому доводится иметь такого ребенка, сказал он. "Я рад, что мой сын носит наш флаг, что играет наш гимн. Это моя гордость".