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Хабиб Нурмагомедов против Дастина Пуарье

Брат Хабиба Нурмагомедова проведет чемпионский бой в Ташкенте

REUTERS/Christopher Pike
Спорт
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Центральный бой в Humo Arena состоится между братом Хабиба Нурмагомедова Умаром и Никитой Чистяковым.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. 23 ноября в спортивном комплексе "Хумо Арена" состоится первый официальный турнир по смешанным единоборствам (ММА), сообщает УзА.

В нем примут участие несколько знаменитых бойцов ММА - чемпион мира Хабиб Нурмагомедов, Зубайра Тхугов и другие.

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В соревнованиях также будут участвовать мастера смешанного боевого искусства Узбекистана.

Центральный бой состоится между братом Хабиба Нурмагомедова Умаром Нурмагомедовым и Никитой Чистяковым.

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Напомним, в начале октября стало известно о том, что российский боец Хабиб Нурмагомедов откроет академию в Узбекистане, а также проведет турнир GFC на Humo Arena.

Об этом он сообщил на пресс-конференции после выступление на бизнес-форуме в Санкт-Петербурге.

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На вопрос о том, что Нурмагомедова связывает с Узбекистаном, боец ответил: в скором времени он проведет там турнир GFC20. Такое мероприятие будет организовано в Узбекистане впервые и предположительно пройдет на столичной Humo Arena. В соревнованиях примут участие бойцы из Узбекистана и России. Также боец заявил, что планирует открыть там академию.

Теги:
Ташкент, Ташкент, поединок, боксер, Бокс, спорт, Хабиб Нурмагомедов, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан



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