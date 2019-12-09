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Список WADA: от Олимпиады отстранят 145 россиян с подозрительными пробами

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20191209/12976587/Vada.html

Всемирное антидопинговое агентство намерено допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только "чистых" атлетов из России. Они будут соревноваться без флага и гимна родной страны.

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) дисквалифицирует 145 российских атлетов с подозрительными пробами, заявил глава Комитета по соответствию (CRC) WADA Джонатан Тейлор. Об этом сообщает "Р-Спорт".

Золотая медаль зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года на выставке в Российском международном олимпийском университете
© Sputnik / Сергей Мамонтов
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Ранее в понедельник исполком организации решил на четыре года отстранить Россию от участия в крупных международных спортивных мероприятиях: РУСАДА признано не соблюдающим антидопинговый кодекс. WADA намерено допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только "чистых" атлетов из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе, то есть без флага и гимна страны.

В релизе WADA говорилось, что у агентства есть имена всех подозрительных спортсменов из базы данных LIMS московской лаборатории, включая тех, информация о которых была изменена или даже удалена.

"Знаем этих 145 спортсменов, они не смогут участвовать в Олимпийских играх и Паралимпиадах, если они еще продолжают карьеру, конечно, потому что не все продолжают", — заявил Джонатан Тейлор на пресс-конференции.

Решение WADA вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде.

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Всемирное антидопинговое агентство уже лишало РУСАДА статуса в 2015 году. Восстановить его удалось в сентябре 2018-го при условии предоставления экспертам WADA базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

В сентябре этого года WADA вновь запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу в связи с возможными манипуляциями с данными московской антидопинговой лаборатории, которые направили в WADA в начале 2019 года.

Теги:
олимпийские игры, Спортсмен, спорт, Россия, РУСАДА, WADA



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