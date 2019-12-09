Это официально: WADA отстранило Россию от соревнований на четыре года

В ближайшие годы Россия не сможет принимать у себя чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Решение было принято единогласно.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Россию права участия в крупных международных спортивных мероприятиях на четыре года. Об этом сообщила РИА Новости заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

Сообщается, что решение было принято единогласно.

Исполком запретил РФ принимать международные турниры и подавать заявки на их проведение в течение ближайших лет, а также лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия.

Кроме того, российским госслужащим и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов РФ запрещено посещать международные спортивные соревнования.

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Решение WADA вступит в силу через 21 день либо после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Российских спортсменов и тренеров допустят до соревнований, если они докажут, что не нарушали кодексы WADA, однако участвовать они смогут только под нейтральным флагом.

Подобное решение вызвало шквал критики со стороны российских государственных деятелей.

"Это достаточно сильный удар по российскому спорту. На мой взгляд, необходима жесткая реакция со стороны власти нашей страны, и прежде всего со стороны президента, поскольку именно в его полномочиях на сегодняшний день - навести порядок в этой области в России", - сказал РИА Новости вице-спикер Госдумы, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев.

Свое мнение высказали и руководители российских спортивных ассоциаций.

"Однозначно, руки нельзя опускать. Нужно идти до конца. Нельзя распоряжаться так судьбами спортсменов, которые никакого отношения ко всему этому не имеют вообще", - заявила РИА Новости глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев тоже поддержал идею продолжать бороться за российских спортсменов.

Между тем решением WADA остались недовольны и в самом агентстве.

"Я недовольна принятым решением, но это все, что возможно на данный момент. Со своей стороны я настаивала на полной дисквалификации. Считаю, что России нужно извиниться за сделанное, за боль, причиненную спортсменам и болельщикам", - сказала вице-президент WADA Линда Хеллеланд журналистам.

Напомним, комитет WADA подозревал Россиию в манипулировании данными РУСАДА. Из-за этого ее было решено признать не соответствующей кодексу WADA. Агентство направило российской стороне 31 вопрос. Эксперты дали объяснения по всем пунктам.

В защиту российских спортсменов выступал бизнесмен, президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов. По его словам, "беспощадная борьба с допингом не должна превращаться в линчевание и применение новых санкций за одно и то же нарушение".

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркивал, что "есть желающие поставить Россию в положение обороняющейся, в положение обвиняемой". Причем, по его мнению, совершенно не важно, какой сферы это касается: экономики, энергетики или спорта.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что ситуация вокруг WADA и России скорее политическая. По ее словам, цель Запада – выдавить Россию с международной арены. Дипломат отдельно подчеркивала подозрительность того факта, что тема допинга, присутствующая во всех странах, всегда сфокусирована только на России.