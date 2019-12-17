Стадион "Пахтакор" стал шестым по посещаемости в Лиге чемпионов Азии

В Азиатской Лиге чемпионов "Пахтакор" находится в шестерке сильнейших и занимает второе место по посещению в Суперлиге Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. Стадион "Пахтакор" стал шестым по посещаемости в Азиатской Лиге чемпионов, сообщается на сайте клуба.

"По посещаемости домашних матчей Лиги чемпионов "Пахтакор" занимает третье место среди клубов Западной Азии. На наш стадион на каждый матч в среднем приходило 24 972 болельщика. Лучше показатели только у иранских грандов – "Эстеглала" и "Персеполиса", – говорится в сообщении.

Оказалось, что в Азиатской Лиге чемпионов "Пахтакор" находится в шестерке сильнейших и занимает второе место по посещению в Суперлиге Узбекистана.

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Напомним, в ноябре в Узбекистане вновь заговорили о скором сносе домашнего стадиона ташкентского футбольного клуба "Пахтакор". В прессе даже появилась информация, что арена уже закрыта и команда больше не выйдет на это поле.

В пресс-службе клуба корреспонденту Sputnik Узбекистан разъяснили, что окончательного решения и утвержденного проекта нового стадиона, который планируют возвести на том же месте, еще нет.

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О планах снести старый стадион "Пахтакор" и возвести современный комплекс руководство клуба заявляло еще в 2017 году.

Стадион "Пахтакор" — одна из главных футбольных арен Узбекистана. Ее строительство началось в 1954 году, а завершилось в 1956-м. Изначально трибуны вмещали 55 тысяч зрителей, но со временем, после нескольких реконструкций, количество зрительских мест сократилась в полтора раза.

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До 2012 года "Пахтакор" был основным стадионом, где на постоянной основе проводила домашние матчи национальная сборная Узбекистана по футболу. Потом команда переехала на новую арену. Однако международные матчи регулярно проводятся на "Пахтакоре". Так, 14 ноября этого года подопечные Вадима Абрамова принимали на своем поле сборную Саудовской Аравии. На 30-тысячную арену пришло почти на десять тысяч больше болельщиков. Несмотря на проигрыш узбекистанцев, мероприятие прошло без происшествий, а спортивный объект справился с дополнительной нагрузкой.