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Отабек Умаров

Отабек Умаров избран главой Центральноазиатской конфедерации ММА

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спорт
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145011
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200209/13424172/Otabek-Umarov-izbran-glavoy-Tsentralnoaziatskoy-konfederatsii-MMA.html

Первый чемпионат Азии по смешанным единоборствам (ММА) пройдет в Казахстане. Турнир состоится летом 2020 года.

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Глава Ассоциации смешанных боевых искусств Узбекистана Отабек Умаров назначен руководителем Центральноазиатской конфедерации ММА. Об этом сообщает пресс-служба UMMAA.

© Sputnik / Владимир Федоренко
Американский боксер Рой Джонс поздравил Отабека Умарова с новым назначением

Решение о создании конфедерации и о назначении Умарова принято в ходе пресс-конференции в Нур-Султане, посвященной итогам работы совета Международной федерации смешанных боевых искусств.

Кроме того, на заседании было решено, что чемпионат Азии по смешанным единоборствам (ММА) пройдет в Казахстане. Турнир состоится в июне 2020 года.

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В середине ноября Умаров был избран главой Ассоциации смешанных боевых искусств, которая впервые была создана в Узбекистане. С новым назначений зятя Мирзиёева поздравляли Стивен Сигал и американский боксер Рой Джонс.

Теги:
чемпионат, назначение, спорт



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