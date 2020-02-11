Новобранец ФК "Уфа" Остон Урунов сорвал аплодисменты коллег по команде — видео

Sputnik Узбекистан поговорил с генеральным директором ФК "Уфа" Шамилем Газизовым и расспросил его о первых впечатлениях руководства клуба от новичка.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Полузащитник сборной Узбекистана Остон Урунов, который недавно пополнил состав российского футбольного клуба "Уфа", приятно удивил новых коллег, зачитав для них за ужином произведение рэпера Шохруха Шадманова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФК УФА / UFA FC (@ufafc) 10 Фев 2020 в 10:45 PST

"Адаптация прошла отлично. Парень довольно хорошо знает русский язык, поэтому никаких проблем не возникло. Даже прочитал узбекский рэп, всем ребятам показал, все аплодировали, хороший парень. Его попросили, есть видео, шквал аплодисментов сорвал", — рассказал Sputnik Узбекистан генеральный директор ФК "Уфа" Шамиль Газизов.

При этом он выразил уверенность, что аплодисменты болельщиков будут еще громче.

"Мы хотим, чтобы Остон прогрессировал у нас, и верим в него. Знаем, что он талантливый футболист, молодой, один из самых перспективных в мире, по некоторым оценкам. Считаем, что для нас это удача. Надеемся, он заиграет в ближайших играх и будет радовать не только узбекских болельщиков, но и российских", — отметил Газизов.

Остон Урунов родился 19 декабря 2000 года в Навои. В послужном списке футболиста три матча в составе сборной Узбекистана.

ФК "Уфа" находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. После 19 игр в активе команды 25 очков. Первого марта уфимцы выйдут на поле против "Краснодара".