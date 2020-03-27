Лишь четверть заразившихся вирусом узбекистанцев побывали за границей - Минздрав

В данное время 3, 6 и 5 граждан, заразившихся коронавирусной инфекцией, лечатся, соответственно, в Андижанской, Ферганской и Наманганской областных инфекционных больницах.

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Пресс-служба Министерства здравоохранения озвучила статистические данные по всем больным коронавирусной инфекцией в Узбекистане.

Установлено, что из 83 пациентов лишь 23 человека побывали во Франции, Турции, ОАЭ, России, Саудовской Аравии и Швейцарии, остальные 60 заразились потому, что были в контакте с ними.

В числе заболевших - 35 мужчин и 48 женщин. Также 5 из них - несовершеннолетние.

С точки зрения возраста, среди больных 0-9 лет - 5 человек, 10-19 лет – 2, 20-29 лет – 24, 30-39 лет – 17, 40-49 лет – 16, 50-59 лет – 11, 60-69 лет – 7, 70-79 – 1 (эта пациентка сегодня умерла от инфаркта миокарда).

Опередить болезнь: как готовят палаты для будущей клиники в Уртасарае — видео >>

В данное время 3, 6 и 5 граждан, заразившихся коронавирусной инфекцией, лечатся, соответственно, в Андижанской, Ферганской и Наманганской областных инфекционных больницах.

Среди прибывших 22 марта чартерным рейсом Стамбул-Бухара и взятых на карантин у троих (из столицы, Ташкентской и Андижанской областей) выявили COVID-19. В данное время они лечатся в инфекционной больнице Бухарской области. Остальные заболевшие находятся в расположенной в столице клинике Научно-исследовательского института вирусологии. Все пациенты получают лечение согласно стандартам.

На сегодняшний день количество жителей, находящихся на карантине под медицинским наблюдением, составляет 65 511 человек. Из них 15 355 — в больницах, а 50 176 — дома.