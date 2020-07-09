Бельгийский клуб направил "Ростову" запрос по трансферу Шомуродова

Контракт форварда с желто-синими рассчитан до лета 2024 года. Немецкий Transfermarkt оценивает его стоимость в 5,2 миллиона евро.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Бельгийский футбольный клуб "Гент" проявляет интерес к нападающему "Ростова" Элдору Шомуродову, сообщает портал спортивных новостей Sport24.

Стало известно, что накануне ростовчане получили запрос на предмет трансфера 25-летнего игрока в бельгийский клуб.

Напомним, узбекистанец перешел в "Ростов" из "Бунедкора" летом 2017 года за 300 тысяч евро. В этом сезоне футболист провел за ростовчан 26 матчей, забил 11 голов и сделал восемь результативных передач.

Контракт форварда с желто-синими рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 5,2 миллиона евро.

А по данным Международной федерации истории и статистики футбола (IFFHS), нападающий российского клуба "Ростов" и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов занял 11-е место в списке лучших бомбардиров 2019 года.

Также он признан лучшим футболистом Узбекистана в прошлом году.