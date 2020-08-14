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Узбекский боксер Шахрам Гиясов

У соперника Шахрама Гиясова выявлен коронавирус − ему нашли замену

Facebook / Шахрам Гиясов
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200814/14775076/U-sopernika-Shakhrama-Giyasova-vyyavlen-koronavirus---emu-nashli-zamenu.html

У мексиканского боксера Франциско Рохо подтвердился диагноз COVID-19. Теперь на бой с узбекским спортсменом выйдет 28-летний никарагуанец.

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Профессиональный узбекский боксер Шахрам Гиясов (9-0, 7 КО) свой следующий бой проведет 15 августа в городе Талса в американском штате Оклахома. Ранее оповещали, что его соперником на ринге станет мексиканец Франциско Рохо (22-3-0, 15 KO). Однако за несколько дней до боя у боксера подтвердился диагноз COVID-19. Об этом сообщают в MMABoxing.ru.

Стало известно, что теперь на ринг выйдет 28-летний никарагуанец Уинстон Кампос (31-7-6, 19 KO). До этого он уже проводил поединки с известными боксерами − Джошом Келли (10-0-1, 6 КО) и Джошом Тейлором (16−0−0, 12 КО).

Спортсмены выступят в андеркарде боксерского шоу от Matchroom Boxing. 

Шахрам Гиясов встретился с поклонниками на ташкентском Бродвее
Афиша.уз
Шахрам Гиясов встретился с поклонниками на ташкентском Бродвее

Напомним: предыдущий бой Шахрама Гиясова прошел в августе прошлого года. В первом раунде, через 30 секунд, он уже отправил в нокаут колумбийца Дарлейса Переса.

Также в этот день сразится еще один боксер первого среднего дивизиона из Узбекистана Исроил Мадримов (5-0, 5 КО). Его соперником стал американец Эрик Уокер (20-2, 9 КО).

Отметим, что прямая трансляция боев будет проходить эфире телеканала Sport TV 16 августа в 05.00 по ташкентскому времени. 

Теги:
Исроил Мадримов, Шахрам Гиясов, чемпионат мира по боксу, Федерация бокса Узбекистана, боксер, Бокс



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