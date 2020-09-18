18:33 18 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.65
  • EUR12194.82
  • USD10295.33
Поиск
Кинокамера

Узбекистанка примет участие в IX Международном фестивале спортивного кино

Unsplash / Jakob Owens
Спорт
Получить короткую ссылку
29 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200918/15010584/Uzbekistanka-primet-uchastie-v-IX-Mezhdunarodnom-festivale-sportivnogo-kino.html

Республику будет представлять Зилола Темирова. Соотечественница презентует фильм, повествующий о ряде реформ, проводимых в стране Ассоциацией смешанных боевых искусств для развития данного вида спорта. 

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. В Тольятти с 15 по 17 октября пройдут IX Международный фестиваль спортивного кино и спортфорум "Самарская область и российские звезды-2020". В престижном мероприятии примет участие уроженка Узбекистана, сообщают в Минспорта. 

Церемония открытия главного спортивно-культурного события состоится 15 октября в 18.00 по местному времени. В рамках торжественной встречи номинанты из ряда зарубежных стран расскажут о своей работе, проводимой в области спорта.

Узбекистан будет представлять Зилола Темирова. Соотечественница презентует фильм, повествующий о ряде реформ, проводимых в республике Ассоциацией смешанных боевых искусств для развития данного вида спорта. 

Во всех регионах страны созданы необходимые условия для привлечения внимания молодежи к смешанным единоборствам. В частности, во многих спортивных комплексах строятся сооружения, необходимые для профессиональной подготовки.

Умар Нурмагомедов на ринге в Ташкенте перед своим соперником
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Бой Умара Нурмагомедова в Ташкенте продлился всего один раунд

В результате таких реформ узбекские спортсмены впервые  выступили на всемирно известных турнирах UFC. Сегодня ведущие борцы мира в этом виде спорта делают ставку на узбекистанцев", - отмечает пресс-служба Министерства. 

Напомним: Ассоциация смешанных боевых искусств была создана в октябре 2019 года. Ее возглавил младший зять президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Отабек Умаров. Однако в августе текущего года 

в Национальном олимпийском комитете (НОК) заявили, что Умаров покинул свой пост. Новым председателем Ассоциации ММА был назначен министр обороны Баходир Курбанов.

 

Теги:
Тольятти, Узбекистан, Кино, спорт, Фестиваль



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Baby-doll, эпатаж и классика: как изменилась свадебная мода за 100 лет - фото
Врачи-добровольцы сделали прививку российской вакциной от коронавируса - видео
Врачи-добровольцы сделали прививку российской вакциной от коронавируса - видео
Легко ли быть трудовым мигрантом из Узбекистана

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться