Узбекистанка примет участие в IX Международном фестивале спортивного кино

Республику будет представлять Зилола Темирова. Соотечественница презентует фильм, повествующий о ряде реформ, проводимых в стране Ассоциацией смешанных боевых искусств для развития данного вида спорта.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. В Тольятти с 15 по 17 октября пройдут IX Международный фестиваль спортивного кино и спортфорум "Самарская область и российские звезды-2020". В престижном мероприятии примет участие уроженка Узбекистана, сообщают в Минспорта.

Церемония открытия главного спортивно-культурного события состоится 15 октября в 18.00 по местному времени. В рамках торжественной встречи номинанты из ряда зарубежных стран расскажут о своей работе, проводимой в области спорта.

Узбекистан будет представлять Зилола Темирова. Соотечественница презентует фильм, повествующий о ряде реформ, проводимых в республике Ассоциацией смешанных боевых искусств для развития данного вида спорта.

Во всех регионах страны созданы необходимые условия для привлечения внимания молодежи к смешанным единоборствам. В частности, во многих спортивных комплексах строятся сооружения, необходимые для профессиональной подготовки.

В результате таких реформ узбекские спортсмены впервые выступили на всемирно известных турнирах UFC. Сегодня ведущие борцы мира в этом виде спорта делают ставку на узбекистанцев", - отмечает пресс-служба Министерства.

Напомним: Ассоциация смешанных боевых искусств была создана в октябре 2019 года. Ее возглавил младший зять президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Отабек Умаров. Однако в августе текущего года

в Национальном олимпийском комитете (НОК) заявили, что Умаров покинул свой пост. Новым председателем Ассоциации ММА был назначен министр обороны Баходир Курбанов.