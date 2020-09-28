Оксана Чусовитина завоевала золотую медаль в Киеве

В турнире участвовали 85 спортсменов из Узбекистана, Армении, Грузии, Израиля, Германии, Латвии, Литвы, Словении, Беларуси и Украины.

ТАШКЕНТ, 28 сен - Sputnik. Узбекская спортсменка Оксана Чусовитина заняла первое место в опорном прыжке на XVIII Международном турнире по спортивной гимнастике в Киеве (Украина), информирует Национальный олимпийский комитет.

Мероприятие проходило 26−28 сентября во Дворце спорта.

"Оксане Чусовитиной удалось успешно пройти квалификацию и выйти в финал. Сегодня она завоевала золотую медаль, успешно выступив в финале, и поднялась на пьедестал", - говорится в сообщении.

В турнире участвовали 85 спортсменов из Узбекистана, Армении, Грузии, Израиля, Германии, Латвии, Литвы, Словении, Беларуси и Украины.

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Напомним, в конце октября Чусовитина готовится посетить Москву, где должна принять участие в большом представлении известного коллеги по цеху.