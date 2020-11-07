Определены семь первых победителей чемпионата Узбекистана по курашу

Накануне завершились соревнования среди девушек в весовой категории 36, 40, 44 кг, а также юношей - 42, 46, 50 и 55 кг. В состязании приняли участие около 200 юных борцов.

В Термезе проходят решающие турниры чемпионата Узбекистана по курашу среди юниоров в возрасте 15-17 лет, сообщают в Министерстве спорта.

Накануне завершились соревнования среди девушек в весовой категории 36, 40, 44 кг, а также юношей - 42, 46, 50 и 55 кг. В состязании приняли участие около 200 юных борцов.

Имена победителей в легком весе

Девочки:

Гульсевар Авазбекова (36 кг);

Мафтуна Холматова (40 кг);

Ульболсин Хакимова (44 кг).

Мальчики:

Джавохир Умиров (42 кг);

Дильшод Хамроев (46 кг);

Джавохир Мавлонов (50 кг);

Жонибек Мамашукуров (55 кг).

Отмечается, что с начала марта соревнования были приостановлены из-за карантина. Однако спортсмены и тренеры продолжали упражняться дома в режиме онлайн.

Сегодня, 7 ноября, за победу сразятся еще 287 борцов в весовых категориях 60, 65, 71, 77 кг среди юношей и 48, 52, 57 кг среди девушек.

Напомним: в апреле прошлого года Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Узбекистана Жасур Матчанов принял участие во внеочередной Генеральной ассамблее Спортивной федерации исламской солидарности (СФИС) в Джидде. В ходе мероприятия стало известно, что узбекскую национальную борьбу кураш включили в программу Игр исламской солидарности.

Кроме того, постановлением президента Узбекистана утверждена концепция по поднятию на новый уровень национального вида спорта кураш до 2025 года. В частности, она предусматривает включение данного вида спорта в программу международных Олимпийских игр в 2028-м.