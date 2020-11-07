18:15 07 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.37
  • EUR12074.28
  • USD10366.86
Поиск

Определены семь первых победителей чемпионата Узбекистана по курашу

Министерство спорта Узбекистана
Спорт
Получить короткую ссылку
14 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/07/15345979.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20201107/15346015/Opredeleny-sem-pervykh-pobediteley-chempionata-Uzbekistana-po-kurashu.html

Накануне завершились соревнования среди девушек в весовой категории 36, 40, 44 кг, а также юношей - 42, 46, 50 и 55 кг. В состязании приняли участие около 200 юных борцов.

В Термезе проходят решающие турниры чемпионата Узбекистана по курашу среди юниоров в возрасте 15-17 лет, сообщают в Министерстве спорта. 

Накануне завершились соревнования среди девушек в весовой категории 36, 40, 44 кг, а также юношей - 42, 46, 50 и 55 кг. В состязании приняли участие около 200 юных борцов.

Имена победителей в легком весе

Девочки:

  • Гульсевар Авазбекова (36 кг);
  • Мафтуна Холматова (40 кг);
  • Ульболсин Хакимова (44 кг).

Мальчики:

  • Джавохир Умиров (42 кг);
  • Дильшод Хамроев (46 кг);
  • Джавохир Мавлонов (50 кг);
  • Жонибек Мамашукуров (55 кг).

Отмечается, что с начала марта соревнования были приостановлены из-за карантина. Однако спортсмены и тренеры продолжали упражняться дома в режиме онлайн. 

Сегодня, 7 ноября, за победу сразятся еще 287 борцов в весовых категориях 60, 65, 71, 77 кг среди юношей и 48, 52, 57 кг среди девушек.

Международный турнир на Кубок президента Республики Узбекистан по курашу в Термезе
Sputnik / Рамиз Бахтияров
За Кубок и президента: международный турнир по курашу – фото
19

Напомним: в апреле прошлого года Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Узбекистана Жасур Матчанов принял участие во внеочередной Генеральной ассамблее Спортивной федерации исламской солидарности (СФИС) в Джидде. В ходе мероприятия стало известно, что узбекскую национальную борьбу кураш включили в программу Игр исламской солидарности.

Кроме того, постановлением президента Узбекистана утверждена концепция по поднятию на новый уровень национального вида спорта кураш до 2025 года. В частности, она предусматривает включение данного вида спорта в программу международных Олимпийских игр в 2028-м.

Теги:
чемпионат, Узбекистан, борьба, борьба на поясах, кураш, спорт



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Самые удивительные места России — фотолента
Со скоростью ветра: в Намангане стартовал чемпионат Узбекистана по картингу
Экспортная география: статистика по бизнесу

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться