Определены семь первых победителей чемпионата Узбекистана по курашу

В Термезе проходят решающие турниры чемпионата Узбекистана по курашу среди юниоров в возрасте 15-17 лет, сообщают в Министерстве спорта.
Накануне завершились соревнования среди девушек в весовой категории 36, 40, 44 кг, а также юношей - 42, 46, 50 и 55 кг. В состязании приняли участие около 200 юных борцов.
Имена победителей в легком весе
Девочки:
- Гульсевар Авазбекова (36 кг);
- Мафтуна Холматова (40 кг);
- Ульболсин Хакимова (44 кг).
Мальчики:
- Джавохир Умиров (42 кг);
- Дильшод Хамроев (46 кг);
- Джавохир Мавлонов (50 кг);
- Жонибек Мамашукуров (55 кг).
Отмечается, что с начала марта соревнования были приостановлены из-за карантина. Однако спортсмены и тренеры продолжали упражняться дома в режиме онлайн.
Сегодня, 7 ноября, за победу сразятся еще 287 борцов в весовых категориях 60, 65, 71, 77 кг среди юношей и 48, 52, 57 кг среди девушек.
Напомним: в апреле прошлого года Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Узбекистана Жасур Матчанов принял участие во внеочередной Генеральной ассамблее Спортивной федерации исламской солидарности (СФИС) в Джидде. В ходе мероприятия стало известно, что узбекскую национальную борьбу кураш включили в программу Игр исламской солидарности.
Кроме того, постановлением президента Узбекистана утверждена концепция по поднятию на новый уровень национального вида спорта кураш до 2025 года. В частности, она предусматривает включение данного вида спорта в программу международных Олимпийских игр в 2028-м.