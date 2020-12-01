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Пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова в Ташкенте

Есть большие шансы увидеть ММА на ОИ-2028 — Хабиб Нурмагомедов

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спорт
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Sputnik Узбекистан
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По словам бойца, существуют некоторые препятствия для включения этого вида спорта в олимпийскую программу. 

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в ближайшее время встретится с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, чтобы обсудить вопрос включения ММА в программу летних Игр 2028 года.

Пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова в Ташкенте
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова в Ташкенте

Об этом российский боец заявил на пресс-конференции в Национальном олимпийском комитете, который посетил в ходе своего визита в Узбекистан, сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Включение ММА в Олимпиаду - одна из главных моих задач на ближайшие пару лет, мы уже работаем в этом направлении. В ближайшее время у меня будет много встреч, в том числе и с президентом Олимпийского комитета. Думаю, если не в Париже, то в Лос-Анджелесе у нас есть большие шансы продвинуть ММА", - сказал Нурмагомедов.

По словам бойца, есть некоторые препятствия для включения этого вида спорта в олимпийскую программу. 

"Единственный вопрос - в жестокости вида спорта. На Олимпиаде не приветствуется это, они не хотят, чтобы было много крови. Но в плане узнаваемости, спонсорства, в плане интереса для телевидения, ММА, я думаю, что, если он войдет в программу Олимпиады, он будет на одном уровне с футболом и легкой атлетикой по интересу", - добавил Хабиб.

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В Ташкенте год назад прошел первый турнир по смешанным единоборствам, в котором принял участие брат Хабиба Нурмагомедова Умар.

Тогда Хабиб также прибыл в столицу и поздравил Узбекистан с созданием Ассоциации смешанных единоборств, заметив, что этот вид спорта год от года набирает популярность и будет очень востребован узбекской молодежью. При этом он пообещал оказать всестороннюю поддержку MMA в Узбекистане и конкретным талантливым спортсменам, которые хорошо себя зарекомендуют.

Теги:
Национальный Олимпийский комитет Узбекистана, Узбекистан, Олимпийские игры, Хабиб Нурмагомедов



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