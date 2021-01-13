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Полузащитник Достонбек Хамдамов покинул Пахтакор в качестве свободного агента

Достонбек Хамдамов покинул "Пахтакор". Где он продолжит карьеру?

ФК "Пахтакор"
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20210113/15779847/Dostonbek-Khamdamov-pokinul-Pakhtakor-Gde-on-prodolzhit-kareru.html

На протяжении двух сезонов футболист в Суперлиге сыграл за "львов" в 48 матчах и отметился 16 голами, а в Лиге чемпионов принял участие в 15 матчах.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Футболист Достонбек Хамдамов покинул "Пахтакор", сообщили в пресс-службе ташкентского ФК.

"Контракт между Хамдамовым и нашим клубом завершился, и полузащитник покинул команду в качестве свободного агента, — говорится в публикации на Telegram-канале. — На протяжении двух сезонов Достон в Суперлиге сыграл за "львов" в 48 матчах и отметился 16 голами, а в Лиге чемпионов принял участие в 15 матчах. Во внутренних кубковых соревнованиях на его счету 11 матчей и восемь голов. За два года футболист в составе нашей команды выиграл пять трофеев".

Хамдамов продолжит карьеру в дубайском клубе "Аль-Наср", рассказали в пресс-службе.

"Выражаем Достону благодарность за проведенные матчи и желаем удачи", — заявили в клубе.

Ранее "Пахтакор" опубликовал официальное заявление относительно сообщений про изменения в тренерском штабе. По данным пресс-службы, публиковавшаяся в СМИ и соцсетях информация является недействительной. До этого, в конце декабря, Шота Арвеладзе, который был главным тренером команды с лета 2017 года, объявил об уходе с поста. Имя нового главного тренера пока не озвучено.

"Пахтакору" 24 и 30 января предстоит провести в Дубае товарищеские матчи с российскими футбольными клубами "Зенит" и "Спартак".

Теги:
Футболист, спорт, Футбол, ОАЭ, Узбекистан, ФК "Пахтакор"



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