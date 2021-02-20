15:43 20 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.85
  • EUR12790.40
  • USD10540.09
Поиск
Футбольный мяч

Два футболиста "Нефтчи" вышли на свободу после нескольких месяцев ареста

© CC0 / Unsplash / Emilio Garcia
Спорт
Получить короткую ссылку
58 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/14/15824409.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20210220/16050688/Dva-futbolista-Neftchi-vyshli-na-svobodu-posle-neskolkikh-mesyatsev-aresta.html

Известно, что спортсмены находились под арестом более двух месяцев. Они были задержаны в ходе потасовки, произошедшей во время футбольного матча в Фергане.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Футболисты "Нефтчи" Туракулов и Тошматов освобождены в зале суда и уже вернулись домой. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель профсоюза футболистов Узбекистана Камолиддин Мурзоев. 

Камолиддин Мурзоев
Пост Камолиддина Мурзоева

Известно, что спортсмены находились под арестом более двух месяцев. По словам Мурзоева, даже этого срока достаточно для наказания футболистов, дисквалифицированных решением Дисциплинарного комитета АФУ.

Футболисты сборной Узбекистана после забитого гола в ворота Катара
© AFP 2018 / KARIM JAAFAR
Жеребьевка и соперники: Узбекистан на отборочном этапе ЧМ-2022

Напомним: в начале декабря прошлого года во время матча между командами "Нефтчи" и "Турон" на футбольном поле произошла массовая драка. Игроки "Нефтчи" остались недовольны результатом игры и устроили на поле беспорядки. К ним также присоединились болельщики. Все участники потасовки набросились на судей и начали их избивать. Позже в УВД Ферганской области заявили, что всех нарушителей общественного порядка и виновников задержали сотрудники правоохранительных органов. По данному факту было проведено расследование.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Актер Андрей Мягков
Прощай, товарищ Новосельцев: какими ролями нам запомнится Андрей Мягков
А Марс-то не такой уж и красный — на Землю пришло первое видео со звуком
Сравнение вакцин от COVID-19
Какой вакциной привиться? Сравниваем 6 препаратов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться