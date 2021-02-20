Два футболиста "Нефтчи" вышли на свободу после нескольких месяцев ареста

Известно, что спортсмены находились под арестом более двух месяцев. Они были задержаны в ходе потасовки, произошедшей во время футбольного матча в Фергане.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Футболисты "Нефтчи" Туракулов и Тошматов освобождены в зале суда и уже вернулись домой. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель профсоюза футболистов Узбекистана Камолиддин Мурзоев.

Камолиддин Мурзоев Пост Камолиддина Мурзоева

Известно, что спортсмены находились под арестом более двух месяцев. По словам Мурзоева, даже этого срока достаточно для наказания футболистов, дисквалифицированных решением Дисциплинарного комитета АФУ.

Напомним: в начале декабря прошлого года во время матча между командами "Нефтчи" и "Турон" на футбольном поле произошла массовая драка. Игроки "Нефтчи" остались недовольны результатом игры и устроили на поле беспорядки. К ним также присоединились болельщики. Все участники потасовки набросились на судей и начали их избивать. Позже в УВД Ферганской области заявили, что всех нарушителей общественного порядка и виновников задержали сотрудники правоохранительных органов. По данному факту было проведено расследование.