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Узбекистан и Казахстан обсуждают взаимное признание виз

© Торгово-промышленная палата Узбекистана
Туризм
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Этот вопрос в середине ноября затрагивали участники панельной сессии в рамках Форума межрегионального сотрудничества двух стран.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. В ходе Форума межрегионального сотрудничества Узбекистана и Казахстана, который проходит в середине ноября, стороны ведут переговоры о взаимном признании виз, сообщает портал Podrobno.uz.

Если договоренности будут достигнуты, туристы, посетившие Казахстан, смогут беспрепятственно въезжать и в Узбекистан, а также наоборот.

Для этого стороны намерены разработать совместные маршруты туристов, наладить воздушное, железнодорожное и автотранспортное сообщение, а также провести ремонт дорог.

По мнению специалистов, в перспективе присоединиться к взаимному обмену виз могут Кыргызстан и Таджикистан. В итоге иностранцы, заинтересованные в путешествиях по странам Шелкового пути, смогут по ним свободно перемещаться.

В 2018 году Узбекистан провел ряд реформ по увеличению турпотока – упрощаются визовые процедуры, увеличивается число дней, когда иностранец может пребывать на территории республики, строят новые гостиницы и хостелы. К 2025 году число иностранных туристов в Узбекистане планируют увеличить в полтора раза – до 7,2 миллиона человек.

Теги:
Узбекистан, виза, Казахстан



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