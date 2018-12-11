Ташкент признан самым посещаемым местом Узбекистана

Государственный комитет по развитию туризма республики опубликовал результаты опроса, в котором приняли участие более пяти тысяч граждан других государств. Респонденты отметили: узбекский народ принял их радушно.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Самым посещаемым местом Узбекистана является Ташкент, там остановились с ночевкой 58% иностранцев, принявших участие в опросе Госкомтуризма. При этом по показателю продолжительности пребывания на первом месте оказался Термез, где один посетитель в среднем оставался на 6,2 ночи. Затем следует Нукус.

Во время путешествия по республике большинство туристов предпочитали жить с семьей и друзьями. Гости из Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном останавливаются в отелях.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Какая "фишка" для туристов нужна Узбекистану

"Схожая ситуация наблюдается и при выборе туристами с Ближнего Востока и из Северной Америки вида средства размещения в Узбекистане, когда соответственно 79,6% и 75,0% туристов из данных регионов выбрали 2-, 3-звездочные и 4-, 5-звездочные отели для проживания", — отмечается в исследовании.

Посетители предпочитают заниматься шопингом, бывать в музеях и галереях, гулять, участвовать в экскурсиях, пеших исторических турах.

О намерении вновь посетить Узбекистан заявили более 80% туристов, большая часть в течение года, остальные — в более длинные сроки.

Революционные меры: на что готов Узбекистан ради миллионов туристов >>>

Ранее сообщалось, что количество туристических поездок россиян в Узбекистан увеличилось на 23% по сравнению с прошлым годом. По данным агентства "ТурСтат", всего путешественники из РФ совершили в республику 114 тысяч поездок.