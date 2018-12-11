Ташкент признан самым посещаемым местом Узбекистана

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Самым посещаемым местом Узбекистана является Ташкент, там остановились с ночевкой 58% иностранцев, принявших участие в опросе Госкомтуризма. При этом по показателю продолжительности пребывания на первом месте оказался Термез, где один посетитель в среднем оставался на 6,2 ночи. Затем следует Нукус.
Во время путешествия по республике большинство туристов предпочитали жить с семьей и друзьями. Гости из Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном останавливаются в отелях.
Посетители предпочитают заниматься шопингом, бывать в музеях и галереях, гулять, участвовать в экскурсиях, пеших исторических турах.
О намерении вновь посетить Узбекистан заявили более 80% туристов, большая часть в течение года, остальные — в более длинные сроки.
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Ранее сообщалось, что количество туристических поездок россиян в Узбекистан увеличилось на 23% по сравнению с прошлым годом. По данным агентства "ТурСтат", всего путешественники из РФ совершили в республику 114 тысяч поездок.