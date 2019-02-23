Узбекистан может стать членом Европейской ассоциации гостиниц и ресторанов

ТАШКЕНТ, 23 фев – Sputnik. Узбекистан пригласили стать членом Европейской ассоциации гостиниц, ресторанов и кафе (HORTEC), сообщает пресс-служба Делегации Европейского Союза в Узбекистане.

Об этом стало известно по итогам переговоров посла Узбекистана в Бельгии Дильера Хакимова с главным исполнительным директором HORTEC Кристианом де Баррином.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Четырехзвездочная гостиница в центре Ташкента выставлена на продажу

На встрече стороны отметили, что Узбекистан показывает удвоение своего турпотока. В этой связи была подтверждена заинтересованность в скорейшем налаживании сотрудничества и партнерства в интересах развития устойчивого туризма, а также дальнейшего внедрения инноваций и адаптации туруслуг Узбекистана.

Ассоциация европейского гостеприимства HOTREC состоит из исполнительного комитета и 42 членов-организаций, действующих в 30 странах Европы. В числе стран-наблюдателей Грузия, Турция и ряд других неевропейских государств.

Ранее стало известно, что организации, открывающие в Узбекистане гостиницы известных брендов, получат частичное финансирование из госбюджета в течение трех лет с момента вступления в силу контракта о франчайзинге.