20:12 23 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.25
  • EUR9477.31
  • USD8392.20
Поиск
Ресепшн отеля

Узбекистан может стать членом Европейской ассоциации гостиниц и ресторанов

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Туризм
Получить короткую ссылку
11 0 0

В ЕС высоко похвалили преобразования в туристической отрасли Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 23 фев – Sputnik. Узбекистан пригласили стать членом Европейской ассоциации гостиниц, ресторанов и кафе (HORTEC), сообщает пресс-служба Делегации Европейского Союза в Узбекистане.

Об этом стало известно по итогам переговоров посла Узбекистана в Бельгии Дильера Хакимова с главным исполнительным директором HORTEC Кристианом де Баррином.

Гостиница Узбекистан в центре Ташкента
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Четырехзвездочная гостиница в центре Ташкента выставлена на продажу

На встрече стороны отметили, что Узбекистан показывает удвоение своего турпотока. В этой связи была подтверждена заинтересованность в скорейшем налаживании сотрудничества и партнерства в интересах развития устойчивого туризма, а также дальнейшего внедрения инноваций и адаптации туруслуг Узбекистана.

Ассоциация европейского гостеприимства HOTREC состоит из исполнительного комитета и 42 членов-организаций, действующих в 30 странах Европы. В числе стран-наблюдателей Грузия, Турция и ряд других неевропейских государств.

Ранее стало известно, что организации, открывающие в Узбекистане гостиницы известных брендов, получат частичное финансирование из госбюджета в течение трех лет с момента вступления в силу контракта о франчайзинге.

По теме

Alshaya Group выразила интерес к развитию гостиничного бизнеса в Узбекистане
Теги:
Рестораны, гостиница, Европа, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Возложение цветов к Вечному огню в Ташкенте 23 февраля
В память о защитниках: посол России возложил цветы в Ташкенте
Возложение цветов по случаю Дня защитника Отечества
Цветы и почести: в Ташкенте отметили День защитника Отечества
Торговые пути из Кабула в Ташкент

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054