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Заместитель Премьер-министра Азиз Абдухакимов и ректор Казахстанского Международного университета туризма и гостеприимства Майнура Мурзамадиева

Узбекские и казахские туристические вузы будут выдавать двойные дипломы

Госкомтуризма
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20191223/13091848/Uzbekskie-i-kazakhskie-turisticheskie-vuzy-budut-vydavat-dvoynye-diplomy.html

Ожидается разработка и внедрение совместных образовательных программ в рамках сотрудничества "2+2" между обоими университетами, предусматривающими выдачу двойных дипломов.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Меморандум о сотрудничестве был подписан между самаркандским международным университетом туризма "Шелковый путь" и Казахстанским Международным университетом туризма и гостеприимства, говорится на сайте Госкомтуризма.

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Документ предполагает обмен профессорско-преподавательским составом, сотрудниками, обучающимися (студентами, магистрантами, аспирантами, докторантами) с целью обучения, осуществления исследований и обмена опытом, обеспечения прохождения практики и стажировки. Ожидается разработка и внедрение совместных образовательных программ в рамках сотрудничества "2+2" между обоими университетами, предусматривающими выдачу двойных дипломов.

Планируется проводить совместные конференции, академические встречи, симпозиумы, круглые столы, мастер классы для развития индустрии туризма и гостеприимства в центрально-азиатском регионе с привлечением специалистов и студентов.

Вместе с тем, документ предусматривает создание кафедры "Шелковый путь" в каждом сетевом университете для осуществления исследований под общим проектным зонтом "Туризм на Шелковом пути".

Отрадно, что согласно Меморандуму о сотрудничестве совместные учебные планы будут создаваться согласно Болонскому процессу и стандартам UNWTO, ISO, TedQual.

Теги:
Казахстан, Узбекистан, подписание документов, сотрудничество, развитие, Госкомтуризм



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