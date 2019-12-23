Узбекские и казахские туристические вузы будут выдавать двойные дипломы

Ожидается разработка и внедрение совместных образовательных программ в рамках сотрудничества "2+2" между обоими университетами, предусматривающими выдачу двойных дипломов.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Меморандум о сотрудничестве был подписан между самаркандским международным университетом туризма "Шелковый путь" и Казахстанским Международным университетом туризма и гостеприимства, говорится на сайте Госкомтуризма.

Документ предполагает обмен профессорско-преподавательским составом, сотрудниками, обучающимися (студентами, магистрантами, аспирантами, докторантами) с целью обучения, осуществления исследований и обмена опытом, обеспечения прохождения практики и стажировки. Ожидается разработка и внедрение совместных образовательных программ в рамках сотрудничества "2+2" между обоими университетами, предусматривающими выдачу двойных дипломов.

Планируется проводить совместные конференции, академические встречи, симпозиумы, круглые столы, мастер классы для развития индустрии туризма и гостеприимства в центрально-азиатском регионе с привлечением специалистов и студентов.

Вместе с тем, документ предусматривает создание кафедры "Шелковый путь" в каждом сетевом университете для осуществления исследований под общим проектным зонтом "Туризм на Шелковом пути".

Отрадно, что согласно Меморандуму о сотрудничестве совместные учебные планы будут создаваться согласно Болонскому процессу и стандартам UNWTO, ISO, TedQual.