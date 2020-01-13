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Салон Boeing 787-8 Dreamliner

Цена мечты: НАК "Узбекистон хаво йуллари" купит еще один Dreamliner

НАК
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На приобретение самолетов направят $141,7 млн инвестиций. Сам лайнер, по данным Boeing, стоит $248,3 млн.

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. Инвестиционной программой на 2020−2022 годы, утвержденной 9 января президентом Шавкатом Мирзиёевым, запланирована покупка Uzbekistan Airways еще одного Boeing 787-8 Dreamliner в марте нынешнего года.

Dreamliner узбекских авиалиний
© Sputnik / Стрингер
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На это направят $141,7 млн инвестиций. Сам самолет, по данным Boeing, стоит $248,3 млн.

Первый самолет Boeing 787-8 Dreamliner пополнил парк НАК "Узбекистон хаво йуллари" летом 2016-го.

В январе 2018-го, когда в парке авиакомпании было уже два таких воздушных судна, перевозчик подписал контракт на приобретение к 2021 году еще четырех лайнеров Dreamliner.

В июле прошлого года сообщалось, о том, что национальная авиакомпания Узбекистана UzAirways ввела в эксплуатацию пятый по счету Boeing-787 Dreamliner.

Теги:
боинг, Узбекистан, закупка, Узбекистон хаво йуллари, Самолет



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