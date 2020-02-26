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В зонах отдыха Ташкентской области проведут налоговый эксперимент

© Sputnik / Александр Поляков
Туризм
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200226/13541687/V-zonakh-otdykha-Tashkentskoy-oblasti-provedut-nalogovyy-eksperiment-.html

Нововведение заключается в том, что с 1 мая 2021 года все виды водного и воздушного транспорта, а также топчаны будут подвергаться налогообложению.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Все арендуемые объекты отдыха в Бостанлыкском районе Ташобласти с мая следующего года будут облагаться налогом. Об этом заявили в пресс-службе Государственного налогового комитета страны.

В структуре пояснили причину этого нововведения: водные мотоциклы, квадрациклы, парапланы и дельтапланы, а также топчаны и аналогичные арендуемые объекты отдыха относятся к источникам дохода физических лиц, а потому должны облагаться налогом.

В рамках налогового эксперимента все объекты движимого и недвижимого имущества будут бесплатно взяты на учет с выдачей соответствующего сертификата (удостоверения).

Эта мера предусмотрена соответствующим постановлением Кабинета министров.

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Документом установлено, что в период проведения эксперимента – с 1 мая 2020 года по 1 мая 2021 года в Бостанлыкском районе Ташкентской области объекты недвижимости и иное имущество предоставляются физическими лицами в аренду на основе бесплатных удостоверений, выдаваемых при регистрации опорными пунктами налоговых органов.

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По словам специалистов сферы, данная мера нацелена на упрощение процедуры учета объектов налогообложения, защиту прав потребителей и улучшение сферы туристических услуг в Ташкентской области. В вопросе реализации эксперимента в Государственном налоговом комитете рассчитывают на помощь коллег Государственного комитета по развитию туризма.

В скором времени в городе Газалкенте, сходах граждан махаллей Дустлик, Сиджак и Новобод появятся четыре опорных налоговых пункта, сотрудники которых начнут процедуру учета объектов движимого и недвижимого имущества, подлежащих налогообложению.

Собранная информация будет интегрирована в базу данных Государственного налогового комитета и станет доступной для всех. Для этого ГНК совместно с Министерством развития информационных технологий и коммуникаций разрабатывается Единая электронная платформа.

Предоставление досуговых услуг будет оказываться только на основе свидетельства о регистрации.

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Напомним, в начале года Госкомтуризма объявил о том, что в махалле "Кумушкан" Паркентского района Ташобласти появится туристический поселок с улицей художников, гостевыми домами и публичной библиотекой.

На территории махалли обещали провести работы по облагораживанию: заасфальтировать дороги, установить дорожные знаки, отремонтировать линии электропередач и газопроводов.

В перспективе в "Кумушкане" планируют построить множество объектов для активного культурного досуга: это и гостевые дома, и молодежный творческий центр, и юртовый лагерь, и различные спортивные площадки.

Теги:
Ташкентская область, Туризм, Государственный налоговый комитет, налоги



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