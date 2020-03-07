Запуск авиарейса "Ташкент- Токио-Ташкент", запланированный на март, отменен

В местах большого скопления людей, граждан, находящихся в Японии, призвали использовать специальные маски, а перед употреблением блюд, содержащих мясо, обращать внимание на его качественное приготовление.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. МИД Узбекистана сообщил, что в связи с распространением смертельной эпидемии в Японии, правительство республики также предпринимает усиленные меры по защите здоровья своих граждан и предотвращению проникновения коронавируса в страну.

Одной из таких мер безопасности стала отмена запланированного на март запуск авиарейса по маршруту "Ташкента-Токио-Ташкент".

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Кроме того, как отметили в ведомстве, с 1 марта текущего года по решению Чрезвычайной комиссии по борьбе с эпидемией введен специальный режим, предполагающий помещение граждан, прибывших из Японии как напрямую, так и через третьи страны, на 14-дневный карантин в специализированные учреждения, где за ними будет осуществляться медицинский контроль, диагностика и, при необходимости, лечение.

Вместе с тем, посольство Узбекистана в Японии надеется на сознательность самих узбекистанцев, находящихся в стране восходящего солнца.

"Граждане должны принимать все необходимые меры предосторожности, включая соблюдение гигиенических требований, использовать дезинфицирующие и чистящие средства, а в местах большого скопления людей специальные маски, перед употреблением блюд, содержащих мясо, обращайте внимание на его качественное приготовление," - говорится в сообщении

Если вы заметите у себя симптомы лихорадки (жар, кашель, слабость и т.д.), следует немедленно обратиться в специализированное медицинское учреждение.

Телефон Консульского отдела Посольства +8170-1273-4900 доступен ежедневно и круглосуточно. По вопросам графика авиарейсов можно обратиться по номеру +8170-1431-0026.

Также если вы заметили какие-либо признаки заболевания, пожалуйста, сразу сообщите об этом +8150-3816-2787 и следуйте инструкциям.

Напомним, в целях предотвращения проникновения и распространения коронавируса с 1 марта Узбекистан временно прекратил авиасообщение с Ираном, Афганистаном, Италией и Южной Кореей.

Гражданам Узбекистана рекомендуется до улучшения эпидемиологической обстановки воздержаться от поездок в эти страны.