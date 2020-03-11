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Посадка на поезд без распечатки электронных билетов

Нововведение на железной дороге: сесть в поезд уже можно без бумажного билета

АО "Узбекистон темир йуллари"
Туризм
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200311/13643360/Novovvedenie-na-zheleznoy-doroge-sest-v-poezd-uzhe-mozhno-bez-bumazhnogo-bileta.html

Достаточно показать электронный билет на мобильном устройстве. Сотрудники КПП, а также проводники вагонов с помощью специальных устройств проверят его подлинность, и пассажир может совершить посадку на поезд. 

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Чтобы до минимума сократить время проверочных процедур при посадке на поезд, акционерное общество O'ztemiryo'lyo'lovchi начало внедрять современные технологии. Об этом проинформировала пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари".

Началась проверка электронных проездных документов посредством специальных считывателей QR-кодов.

Это новое оборудование, которое в эти дни проходит тестовое испытание на одном из поездов Afrosiyob.

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Теперь не обязательно покупать билет в кассе. Можно сделать это онлайн. И нет необходимости распечатывать документ, как было раньше. Достаточно показать электронный билет на мобильном устройстве. Сотрудники КПП, а также проводники вагонов с помощью специальных устройств проверят его подлинность, и пассажир может совершить посадку на поезд. 

Сейчас тестирование устройств проходит на железнодорожном вокзале "Ташкент Центральный", далее подобные технологии будут внедрены на других вокзалах.

Испытываться оборудование будет до конца марта. О вводе в эксплуатацию АО O'ztemiryo'lyo'lovchi обещало сообщить дополнительно.

Напомним, в сентябре 2019 года в Узбекистане появилась возможность возвращать купленные билеты на поезд в онлайн-режиме. Это можно сделать с помощью системы E-ticket.

Раньше для того, чтобы произвести возврат билетов, необходимо было ехать в O’ztemiryo’lyo’lovchi с паспортом и оформлять большое количество бланков.

Теги:
Узбекистан, qr-код, электронные платежи, Узбекистон темир йуллари



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