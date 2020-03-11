Нововведение на железной дороге: сесть в поезд уже можно без бумажного билета

Достаточно показать электронный билет на мобильном устройстве. Сотрудники КПП, а также проводники вагонов с помощью специальных устройств проверят его подлинность, и пассажир может совершить посадку на поезд.

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Чтобы до минимума сократить время проверочных процедур при посадке на поезд, акционерное общество O'ztemiryo'lyo'lovchi начало внедрять современные технологии. Об этом проинформировала пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари".

Началась проверка электронных проездных документов посредством специальных считывателей QR-кодов.

Это новое оборудование, которое в эти дни проходит тестовое испытание на одном из поездов Afrosiyob.

Теперь не обязательно покупать билет в кассе. Можно сделать это онлайн. И нет необходимости распечатывать документ, как было раньше. Достаточно показать электронный билет на мобильном устройстве. Сотрудники КПП, а также проводники вагонов с помощью специальных устройств проверят его подлинность, и пассажир может совершить посадку на поезд.

Сейчас тестирование устройств проходит на железнодорожном вокзале "Ташкент Центральный", далее подобные технологии будут внедрены на других вокзалах.

Испытываться оборудование будет до конца марта. О вводе в эксплуатацию АО O'ztemiryo'lyo'lovchi обещало сообщить дополнительно.

Напомним, в сентябре 2019 года в Узбекистане появилась возможность возвращать купленные билеты на поезд в онлайн-режиме. Это можно сделать с помощью системы E-ticket.

Раньше для того, чтобы произвести возврат билетов, необходимо было ехать в O’ztemiryo’lyo’lovchi с паспортом и оформлять большое количество бланков.