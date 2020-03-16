Запланированный рейс из Риги в Ташкент приземлится в Намангане - UzAirways

По вопросам пребывания пассажиров в пункте временного размещения авиакомпания просит обращаться в штаб Агентства по санитарно-эпидемиологическому благополучию при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан по телефону +998 (71) 276-49-66

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways объявила об изменении пункта прилета рейса HY104 Рига-Ташкент. Сообщается, что самолет прибудет 16 марта 2020 года в Наманган. Все пассажиры, прибывшие данным рейсом, будут отправлены на карантин в этом же городе.

"По вопросам пребывания пассажиров в пункте временного размещения обращаться в штаб Агентства по санитарно-эпидемиологическому благополучию при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан по телефону: +998 (71) 276-49-66," - передает пресс-служба национального авиаперевозчика.

Между тем компания объявила о приостановке с сегодняшнего дня регулярных рейсов по маршруту Ташкент - Нью-Йорк - Ташкент.

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Также авиакомпания "Уральские авиалинии" до конца месяца из-за ситуации с коронавирусом приостановила 14 рейсов в Узбекистан.

C 17 марта прерываются полеты по направлениям из Домодедово в Нукус, Ургенч и Фергану, из аэропорта "Жуковский" - в Карши, из Екатеринбурга - в Ташкент и Наманган, из Санкт-Петербурга - в Ургенч, из Краснодара - в Ташкент.