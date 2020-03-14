Узбекистан приостановил авиасообщение с Францией, Испанией и Британией

Ранее власти республики временно прекратили авиасообщение с Афганистаном, Ираном, Италией, Японией. Также ограничено число рейсов в Южную Корею.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Узбекистан временно прекратил авиасообщения с Францией, Испанией и Великобританией, сообщает Госкомтуризма.

Данные меры были приняты с целью предотвращения распространения коронавируса и вступают в силу с 14 марта.

Ограничения не распространяются на:

владельцев дипломатических и служебных паспортов;

граждан стран, в которых установлено ограничение;

лиц без гражданства, постоянно проживающих в этих странах, при условии, если они не побывали там в течение последних 14 дней.

Ранее стало известно о временной приостановке авиасообщения с Ираном, Японией, Афганистаном и Италией. Также было ограничено количество рейсов с Южной Кореей.

Кроме того, МИД республики призвал узбекистанцев воздержаться от поездок в Индию и рекомендовал не ездить в Таиланд.

Последние данные по коронавирусу

Число заболевших пневмонией превысило 141 тысячу человек. Число скончавшихся - 5 399, вылечившихся - почти 72 тысячи.

Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.

Эпидемия охватила 111 стран. ВОЗ признала коронавирус COVID-19 пандемией.

Ранее в организации заявляли, что смертность от коронавируса (около 3,4%) превысила статистику по числу летальных исходов от гриппа (менее 1%).

Еще одна "отличительная особенность" коронавируса — это тяжелые осложнения, которые он вызывает, поскольку у людей еще попросту не успел выработаться к нему иммунитет.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

В Узбекистане на 14 марта не выявлено ни одного случая заражения COVID-19.