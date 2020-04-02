Генсек Всемирной туристской организации обратился к Азизу Абдухакимову

В социально-экономической сфере ожидается глобальный спад, который приведет к потере миллионов рабочих мест и станет серьезным ударом для уязвимых слоев населения, считают в UNWTO.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Выдержки из письма Генерального секретаря UNWTO Зураба Пололикашвили, адресованного председателю Государственного комитета по развитию туризма приведены на сайте ведомства.

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Глава международной структуры призывает правительства всех стран принять неотложные меры для содействия трудоустройству и оказания поддержки экономике с помощью сектора туризма и путешествий, что может способствовать смягчению последствий вспышки COVID-19 и ускорению восстановления.

"Мир переживает беспрецедентную глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, которая влечет за собой не имеющие аналогов последствия для общества и благосостояния людей. Сектор туризма и путешествий входит в число отраслей, особенно сильно пострадавших от кризиса, и ему требуется неотложная помощь для сохранения миллионов рабочих мест, находящихся под угрозой" - говорится в обращении.

Генерального секретаря UNWTO также оотмечает, что туристические ведомства должны обеспечить, чтобы никто не был забыт. По мнению Пололикашвили, достичь этого можно только в том случае, если действия будут согласованы уже сейчас. Он выразил уверенность в том, что прилагаемые рекомендации помогут государственному и частному сектору эффективно решать все те огромные проблемы, с которыми сталкивается сектор туризма в настоящий момент.

UNWTO планирует обеспечить гарантии для того, чтобы туризм и далее оставался одной из ведущих движущих сил экономики и развития.

Напомним, вчера директор Департамента по развитию туризма Бухарской области Сухробжон Бобокалонов в интервью Sputnik Узбекистан озвучил мнение о том, что пандемия коронавируса, из-за которой туризм в Узбекистане, как и во многих других странах, встал на паузу, дает время подумать над развитием индустрии отдыха и путешествий и понять, что ее "убивает".

По словам Бобокалонова, сегодня отрасль испытывает дефицит не только профессиональных кадров, но и профессионального подхода в принципе.