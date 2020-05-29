Принятые в колледжи Госкомтуризма в 2020 году будут обучаться бесплатно

До 1 января 2022 года юридические лица освобождаются от уплаты таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление и налога на добавленную стоимость) за ввозимое на территорию Узбекистана оборудование, технику, их комплектующие изделия и запасные части.

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. В соответствии с Указом президента, предусматривающим поддержку сферы туризма для снижения негативного воздействия коронавирусной пандемии, обучение всех слушателей, принятых на учебу в 2020 году в техникумы и колледжи, находящиеся в ведении Государственного комитета по развитию туризма, будет осуществляться в порядке исключения на основе государственного гранта. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Выплаты основного долга по ранее выданным кредитам коммерческих банков на строительство средств размещения с 1 октября 2020 года будут продлены на срок от 18 до 24 месяцев.

До 1 января 2022 года юридические лица освобождаются от уплаты таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление и налога на добавленную стоимость) за ввозимое на территорию Узбекистана оборудование, технику, их комплектующие изделия и запасные части для проведения дезинфекционных работ, бесконтактно управляемое (сенсорное) оборудование для строительства, реконструкции и оснащения зданий и сооружений, а также дезинфицирующих средств без запаха по перечням, формируемым в установленном порядке.

Напомним, с 1 июня в районах и областях "зеленой" и "желтой" категорий, возобновляется внутренний туризм.

"Возобновляется деятельность туроператоров, турагентств, средств размещений, объектов культуры, культурного наследия при строгом соблюдении установленных санитарно-гигиенических норм и требований", - сообщает Госкомтуризма.

Также будет возобновляться и выездной туризм с определением перечня стран, гражданам которых разрешается въезд в Узбекистан, но поэтапно.