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Под Ташкентом открылась новая зона отдыха для туристов

Узбектуризм
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20201229/15702321/Pod-Tashkentom-otkrylas-novaya-zona-otdykha-dlya-turistov.html

На строительство туристического объекта, расположенного в Бостанлыкском районе, ушло 27 млрд сумов.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В махалле "Чимён" Бостанлыкского района Ташкентской области состоялась церемония открытия новой зоны отдыха, сообщает пресс-служба Узбектуризма.

Узбектуризм
Территория курортной зоны в Бостанлыкском районе

В мероприятии приняли участие заместители хокима Ташкентской области Музаффар Файзиев и Сайфиддин Низамов, а также хоким Бостанлыкского района Джурабек Ахмедов. 

“Общая стоимость проекта Seven Tree составляет 27 миллиардов сумов, здесь создано 150 новых рабочих мест. Зона отдыха, построенная в кратчайшие сроки, войдет в число крупнейших туристических комплексов Ташкентской области и будет способствовать увеличению потока местных и иностранных туристов”, - сказал Джурабек Ахмедов.

Отмечается, что на территории объекта расположены 10 юрт, 14 домиков, бассейн, турецкая сауна, бильярдный и теннисные залы, а также кафе на 100 посадочных мест.

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Ранее советник председателя Госкомтуризма РУз Садик Бадак презентовал проект, в котором изложил основные идеи по восстановлению туристической отрасли в Узбекистане в посковидный период. В частности, турецкий эксперт предложил создать "туристический коридор", а также ввести кредитные и налоговые льготы для туристических агентов и туроператоров.

Теги:
курорт, Госкомтуризм, Узбектуризм, Туризм, Ташкентская область



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