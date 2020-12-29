Под Ташкентом открылась новая зона отдыха для туристов

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В махалле "Чимён" Бостанлыкского района Ташкентской области состоялась церемония открытия новой зоны отдыха, сообщает пресс-служба Узбектуризма.

Узбектуризм Территория курортной зоны в Бостанлыкском районе

В мероприятии приняли участие заместители хокима Ташкентской области Музаффар Файзиев и Сайфиддин Низамов, а также хоким Бостанлыкского района Джурабек Ахмедов.

“Общая стоимость проекта Seven Tree составляет 27 миллиардов сумов, здесь создано 150 новых рабочих мест. Зона отдыха, построенная в кратчайшие сроки, войдет в число крупнейших туристических комплексов Ташкентской области и будет способствовать увеличению потока местных и иностранных туристов”, - сказал Джурабек Ахмедов.

Отмечается, что на территории объекта расположены 10 юрт, 14 домиков, бассейн, турецкая сауна, бильярдный и теннисные залы, а также кафе на 100 посадочных мест.

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Ранее советник председателя Госкомтуризма РУз Садик Бадак презентовал проект, в котором изложил основные идеи по восстановлению туристической отрасли в Узбекистане в посковидный период. В частности, турецкий эксперт предложил создать "туристический коридор", а также ввести кредитные и налоговые льготы для туристических агентов и туроператоров.