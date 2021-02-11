Внутренний туризм в Узбекистане: какие скидки предложат путешественникам

Продолжаем детально разбирать указ президента о мерах по дальнейшему развитию внутреннего и паломнического туризма.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В Государственном комитете по развитию туризма Узбекистана рассказали, какие скидки будут введены для того, чтобы путешествия по стране для граждан РУз стали доступнее.

Указом президента <...> определены меры по стимулированию внутреннего туризма", — говорится в публикации.

Так, решено, что билеты на новые рейсы будут продаваться гражданам Узбекистана со скидкой 25 процентов.

"Если этот билет приобретен через туроператора, предоставляется еще 15 процентов дополнительной скидки, соответственно, общая сумма скидки составит 40 процентов. При этом гостиничные услуги, приобретенные через туроператора, также предоставляются со скидкой в 10 процентов. Кроме того, планируется, что туроператоры, предоставляющие полный спектр услуг, снизят стоимость других услуг по корпоративным ценам", — отметили в Госкомтуризма.

Ранее сообщалось, что для граждан РУз и лиц без гражданства, постоянно проживающих в республике, с 1 марта 2021 года введут туристский (гостиничный) сбор за каждый день их пребывания в гостиницах, отелях и других средствах размещения. В Госкомтуризма заверили, что выручка полностью пойдет на программы, поощряющие внутренние путешествия.

"В зарубежных странах, например, на Украине, туристский сбор составляет 30 гривен (то есть 11,4 тысячи сумов) за сутки пребывания. Этот опыт применяется и в Сербии", — говорится в публикации.

Напомним, тем же указом президента предусмотрено введение с 1 марта 10-дневного безвизового режима для граждан Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и Китая, включая Гонконг и Макао.