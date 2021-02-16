Узбекистан возобновляет регулярное авиасообщение с Германией

Самолеты будут летать из Ташкента во Франкфурт и обратно. Ближайшие рейсы запланированы на 4 и 18 марта.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Авиакомпания "Uzbekistan Airways" объявила о возобновлении регулярного сообщения с Германией.

Самолеты будут летать по маршруту "Ташкент — Франкфурт — Ташкент". Первые рейсы запланированы на 4 и 18 марта согласно расписанию:

Ташкент - Франкфурт вылет в 06:15, прибытие в 09:05

Франкфурт - Ташкент вылет в 11:05, прибытие в 21:20

Решение об отмене введенного ранее ограничения на полеты в Германию приняла Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом при Кабмине неделю назад.

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Отмена запрета связана с улучшением эпидемиологической ситуации в Германии, пояснили в ведомстве. Решения по отмене ограничений с другими странами будут сниматься по мере улучшения в них данных по коронавирусу.