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Узбекистан возобновляет регулярное авиасообщение с Германией

© AFP 2018 / ARMANDO BABANI
Туризм
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Sputnik Узбекистан
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Самолеты будут летать из Ташкента во Франкфурт и обратно. Ближайшие рейсы запланированы на 4 и 18 марта.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Авиакомпания "Uzbekistan Airways" объявила о возобновлении регулярного сообщения с Германией.

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Самолеты будут летать по маршруту "Ташкент — Франкфурт — Ташкент". Первые рейсы запланированы на 4 и 18 марта согласно расписанию:

Ташкент - Франкфурт вылет в 06:15, прибытие в 09:05

Франкфурт - Ташкент вылет в 11:05, прибытие в 21:20

Решение об отмене введенного ранее ограничения на полеты в Германию приняла Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом при Кабмине неделю назад. 

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Отмена запрета связана с улучшением эпидемиологической ситуации в Германии, пояснили в ведомстве. Решения по отмене ограничений с другими странами будут сниматься по мере улучшения в них данных по коронавирусу.

Теги:
Авиасообщение, Авиакомпания Uzbekistan Airways, Узбекистан, Германия



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