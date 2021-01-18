Узбекистан и Казахстан запустят комбинированные туры

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Узбекистан и Казахстан разработают совместную туристическую программу. Власти республик планируют запустить комбинированные туры, чтобы предоставить путешественникам возможность за одну поезду побывать сразу в нескольких популярных местах обеих стран, передает "Хабар 24".

Отмечается, что с целью заинтересованности туристов будет упрощено пересечение границы. Таким образом, намечено внедрение спецпрограммы, предполагающей унифицированный визовый режим. Инициатива даст людям возможность свободно заезжать на территорию соседнего государства.

Напомним: в январе в Генеральном консульстве республики в Алматы состоялась презентация на тему "Зиёрат-туризм в Узбекистане" с участием представителей ведущих туристических компаний Казахстана. В рамках встречи руководителям турагентств было предложено активно подключаться к организации зиёрат-туров в республике с привлечением казахских экспертов из числа представителей общественности, деловых кругов и духовенства.