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В Джизакской области провели молодежный фестиваль Sumalak Party

Министерство спорта Узбекистана
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20210302/16106126/V-Dzhizakskoy-oblasti-proveli-molodezhnyy-festival-Sumalak-Party.html

В ходе мероприятия состоялась концертная программа, в рамках которой прошли выступления местных исполнителей, военного оркестра, а также фольклорные представления и национальные спортивные игры.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. В Джизакской области в туристическом комплексе "Сахибкирон Дарвозаси" прошел молодежный фестиваль Sumalak Party, сообщает пресс-служба Узбектуризма.

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Мероприятие открыли советник председателя Государственного комитета по развитию туризма Уткир Саидов и хаким Галляаральского района Джамолиддин Акбаев.

"В последние годы в Джизакской области произошли положительные изменения во всех сферах. И туризм играет в этом важную роль. Принимаемые в нашем регионе меры по развитию всех видов туризма: агротуризма, экотуризма, гастрономического, паломнического туризма приносят свои плоды", - - сказал хоким Галляаральского района Джамоллиддин Акбоев.

По его словам, проведение Sumalak Party в регионах республики поможет выйти внутреннему туризму на новый уровень, а также будет способствовать продвижению туристического потенциала страны во всем мире.

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В ходе фестиваля состоялась концертная программа, в рамках которой прошли выступления местных исполнителей, военного оркестра, а также фольклорные представления и национальные спортивные игры.

Затем организаторы мероприятия раздали сумаляк воспитанникам детского дома №29 в Джизаке, а также туристам и пассажирам трассы М39.

В завершение праздника Азиз Эгамбердиев, начальник Управления по развитию туризма Джизакской области, призвал все регионы принять участие в челледже Uzbektourism_SumalakParty.

Теги:
Джизакская область, Фестиваль, сумаляк



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