Бежавшая от войны узбекская семья рассказывает о жизни в Кабуле

Этнические узбеки рассказали про свое непростое житье в охваченном войной Афганистане. Военные действия помешали женщинам получить образование, а мужчины не могут найти работу на новом месте жительства.

По словам главы семейства, раньше они жили в провинции Тахар, однако после того, как там началась война, он вместе с детьми был вынужден перебраться в Кабул.

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Сейчас они живут не в самых лучших условиях, экономическое положение трудное.

"В Ходжахоре мы жили хорошо: у нас был свой дом, земля, скот, утварь - все. А здесь у нас ничего нет. Все, чем мы сегодня пользуемся, нам дали соседи", - рассказал Факирмамад Наджмиддин.

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Мужчина по имени Жумахан рассказал, как во время жизни в Тахаре его вместе с семьей каждый день запирали в помещении как пленных, били. По этой причине они перебрались в Кабул.

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"Сегодня я работаю поденно – получаю 150-200 афгани в день. За дом мы платим аренду в 5 тысяч афгани в месяц… Если бы в наших краях был мир, мы вернулись бы туда и жили на своей земле. В Кабуле мы чужие, люди не обращают на нас никакого внимания", - пожаловался он.