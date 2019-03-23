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Турист снял на видео, как спасался во время крушения вертолета в Кыргызстане

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© Youtube / Travel Ideas

В Сеть попало видео крушения вертолета в Кыргызстане, снятое изнутри салона одним из пострадавших.

Двадцатидвухлетний студент по имени Дэвид из Берлина снял на GoPro-камеру крушение вертолета в Иссык-Кульской области Кыргызстана изнутри салона. Инцидент произошел в июле прошлого года.

На кадрах видно, как вертолет медленно идет на посадку, но пилот неожиданно теряет управление. Через некоторое время воздушное судно начинает набирать скорость и заваливается на бок.

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Все сумки в салоне резко упали на летевших в нем туристов, которые в считанные секунды оказались завалены большими рюкзаками, люди стали падать друг на друга. Через несколько секунд началась дикая паника, пострадавшие стали отчаянно пытаться спастись из-под завалов.

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Затем пилоту удалось совершить жесткую посадку в горах. Видно, как автор видео с трудом выбирается из салона наружу через отверстие. Позже он прокомментировал снятое и рассказал, что был завален рюкзаками и вдобавок ко всему сверху на него упал гид.

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А еще через некоторое время он почувствовал жжение в ногах, которые залило керосином.

"Страх сгореть заживо в любую секунду заставил меня еще сильнее бороться за жизнь. В итоге мне удалось выкарабкаться к задней части кабины, я покинул вертолет через пробитую дыру", — рассказал Давид.

Известно, что после инцидента за пострадавшими прислали вертолет из Казахстана.

Теги:
Авиакатастрофа, Кыргызстан



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