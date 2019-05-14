По существу дела: Кирилл Вышинский год в заключении - видео

За год в Киеве сменилась власть, но журналист по-прежнему виноват в том, что делал свою работу.

Пятнадцатого мая исполняется ровно год, как руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского держат в заключении.

На Украине журналиста обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Вышинский неоднократно заявлял, что обвинения СБУ и прокуратуры содержат откровенные манипуляции и абсурдную ложь.

Недавно ему снова продлили срок содержания под стражей - до 22 июля. За год в Киеве сменилась власть, но журналист по-прежнему виноват в том, что делал свою работу.

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Российские журналисты написали победившему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому письмо с призывом о содействии в освобождении.

Также Кирилл Вышинский, находящийся в СИЗО, поблагодарил коллег за поддержку в открытом письме. Пятнадцатого мая состоится акция солидарности с Кириллом Вышинским у Посольства Украины в Москве.