Медведев рассказал, когда станет известна стоимость АЭС в Узбекистане

Глава российского правительства отметил, что строительство АЭС "очень быстрым не бывает", поскольку это чрезвычайно сложный технологический проект.

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Россия определит стоимость атомной электростанции в Узбекистане после заключения генерального соглашения, которое планируется подготовить до конца года, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил , что вопрос лицензирования проекта строительства АЭС в Узбекистане и заказ оборудования для нее будет решен в уже 2020 году. В "Узатоме" сообщили, что приоритетным местом строительства АЭС, в возведении которой будет участвовать РФ, выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.

"Нам нужно до конца этого года подготовить так называемое генеральное соглашение о строительстве атомной станции определенного дизайна. После этого, естественно, посчитать параметры, в том числе экономические параметры, потому что это дорогостоящая история. И уже в результате этого возникнут и временные параметры строительства", — сказал Медведев в интервью программе "Вести в субботу" телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос о годе открытия объекта.

Он отметил, что строительство АЭС "очень быстрым не бывает", потому что это чрезвычайно сложный технологический проект.

"И это, кстати сказать, будет первая атомная станция в Центральной Азии", — напомнил Медведев.

Российский премьер-министр 29-30 мая посетил Узбекистан с официальным визитом. Он встретился с президентом Шавкатом Мирзиёевым, а затем отправился в Ургенч — для участия в заседании российско-узбекской межправительственной комиссии. По итогам встречи был подписан большой пакет документов в сфере образования, экономики, культуры, промышленности и здравоохранения.

В частности, глава российского правительства заявил, что Москва и Ташкент уже в ближайшее время намерены довести объем товарооборота с нынешних 4,5 миллиарда долларов до 10 миллиардов долларов.

После деловых переговоров премьер-министры Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов отправились в Хиву и погуляли по Ичан-Кале.

Важные соглашения и прогулка по Хиве: визит Медведева в Узбекистан >>>